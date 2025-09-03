Il Liverpool ha diramato la lista Uefa per la prossima Champions League. Tra i convocati di Arne Slot figura il nuovo acquisto Giovanni Leoni, è fuori dalla lista invece Federico Chiesa. I Reds esordiranno mercoledì 17 settembre ad Anfield contro l'Atletico Madrid

Il Liverpool ha ufficializzato la lista Uefa con i calciatori che potranno prendere parte alla prossima Champions League. In lista A Arne Slot ne ha chiamati 22 tra cui il nuovo arrivo in difesa Giovanni Leoni. Escluso, invece, Federico Chiesa. Per lui 32' alle prime tre di Premier e un gol, all'esordio, contro il Bournemouth.