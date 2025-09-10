I giocatori più forti esclusi dalle liste Champions (per infortunio o scelta tecnica)
Alcuni sono ko e non avrebbero potuto prendere parte alla prima fase della Champions (che riparte martedì 16 settembre LIVE su Sky), altri invece sono stati esclusi dai rispettivi allenatori. Chiesa ha trovato subito un gol pesantissimo a inizio Premier col Liverpool, ma non è bastato per finire in lista. Il Tottenham ha pagato Tel al Bayern quasi 50 milioni, ma pure lui è stato tagliato, mentre altri pagano la rosa chilometrica della propria squadra, come Sterling del Chelsea
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 14 milioni
- Ruolo: ala
- Forse l'escluso più eccellente del gruppo. Dopo un primo anno a intermittenza, soprattutto legato a problemi fisici, Chiesa ha iniziato la nuova stagione con un gol decisivo alla prima giornata di Premier… non abbastanza per finire nella lista di Slot, che invece ha incluso Giovanni Leoni
- Squadra: Tottenham
- Valore di mercato: 35 milioni
- Ruolo: attaccante
- Un'esclusione che fa rumore, perché in questo caso non si parla di infortunio, ma di un giovane (classe 2005) appena riscattato dagli spurs per 35 milioni dal Bayern Monaco (dopo un prestito di 10 del gennaio scorso). Già tre reti col Tottenham, ma in Champions non lo vedremo
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 32 milioni
- Ruolo: attaccante
- Nel suo caso si parla di infortunio, ma è sicuramente un big che non vedremo nella fase a girone. Il ko al crociato del gennaio scorso lo terrà ai box presumibilmente fino a inizio dicembre
- Squadra: Tottenham
- Valore di mercato: 50 milioni
- Ruolo: ala
- Anche lui è ko e, recentemente, ha postato sui social una foto a metà tra l'horror e lo splatter della sua operazione al ginocchio. Ritorno ancora sconosciuto, ma sicuramente non ci sarà nella league phase di coppa. Da segnalare negli spurs il taglio anche di Maddison e Dragusin, entrambi alle prese con la rottura del crociato
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 22 milioni
- Ruolo: attaccante
- Storia nota: uno dei simboli dell'ultimo scudetto è infortunato ed è stato logicamente escluso da questa prima fase della Champions, quindi campo a Lucca e Hojlund. Nella prima fase non ci sarà spazio nemmeno per Pasquale Mazzocchi e Luca Marianucci
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 2 milioni
- Ruolo: attaccante
- La sua ultima partita giocata risale al maggio del 2024, cioè all'ultima giornata del campionato di due anni fa. Da allora zero minuti, ecco perché Tudor ha preferito non inserirlo nella lista bianconera per la Champions
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 10 milioni
- Ruolo: ala
- E poi c'è chi deve fare i conti con la chilometrica rosa della propria squadra. Evidentemente non basta essere un ex Liverpool, City e Arsenal per guadagnarsi uno slot nella coppa più prestigiosa: nessun problema fisico, Sterling è stato semplicemente tagliato. Aggiungiamoci che l'ultimo anno in prestito ai gunners non è andato benissimo: 28 presenze stagionali e appena una rete
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 22 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Comprato dal Monaco nell'estate del 2023 per ben 45 milioni di euro, uno dei tantissimi acquisti recenti a firma Chelsea. Solo sei presenze in Premier l'anno scorso con Maresca e gli ultimi sei mesi del 2024/25 passati in prestito all'Aston Villa
- Squadra: Tottenham
- Valore di mercato: 25 milioni
- Ruolo: centrocampista centrale
- Nessun infortunio, semplicemente un'esclusione in piena regola. Per lui il Tottenham aveva speso 30 milioni nell'estate del 2022 e lo scorso anno aveva raccolto ben 43 gettoni, compresa la finale di Europa League giocata da titolare. Poi l'estate, i rumour del mercato e il taglio dalla lista Uefa
- Squadra: Marsiglia
- Valore di mercato: 8 milioni
- Ruolo: trequartista e attaccante
- Anche De Zerbi ha tagliato due nomi noti della sua rosa. Harit è arrivato all'OM - via Schalke - ormai da diverse stagioni, e neanche le 44 presenze dello scorso anno gli sono valse il posto. Maupay è invece appena stato riscattato dall'Everton, ma niente Champions anche per lui: per entrambi zero minuti fin qui in stagione. Out anche Ruben Blanco, Pol Lirola e Ulisses Garcia