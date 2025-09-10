I giocatori più forti esclusi dalle liste Champions (per infortunio o scelta tecnica)

Alcuni sono ko e non avrebbero potuto prendere parte alla prima fase della Champions (che riparte martedì 16 settembre LIVE su Sky), altri invece sono stati esclusi dai rispettivi allenatori. Chiesa ha trovato subito un gol pesantissimo a inizio Premier col Liverpool, ma non è bastato per finire in lista. Il Tottenham ha pagato Tel al Bayern quasi 50 milioni, ma pure lui è stato tagliato, mentre altri pagano la rosa chilometrica della propria squadra, come Sterling del Chelsea

