Champions League, "La vita è adesso"

"La vita è adesso - Bentornata Champions League", Sky Sport omaggia Claudio Baglionila canzone
Sky Sport omaggia Claudio Baglioni. Quattro decenni di storia e di emozioni della Coppa dei Campioni, scanditi dalle note di una canzone leggendaria della musica italiana, "La vita è adesso", che proprio nel 2025 festeggia il suo quarantesimo compleanno. Sarà dunque questa eccezionale collaborazione a dare il via alla nuova stagione di Champions League su Sky Sport
La copertina di Sky Sport, "La vita à adesso - Bentornata Champions League", aprirà gli studi della prima giornata della tanto attesa coppa europea. Le immagini dei gol e dei campioni di questa fantastica competizione si susseguono accompagnate da alcuni estratti del videoclip, firmato da Duccio Forzano, della nuova versione 2025 del pezzo che ha dato il titolo all’album, uscito l’8 giugno del 1985. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.
40 anni di "La vita è adesso"
Sono tre le iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e questo leggendario 40^ anniversario: un progetto discografico, uno editoriale e uno dal vivo anticipato da un concerto evento in anteprima.Sony Music Italia propone un progetto discografico unico: un doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati - in cd e in digitale in Dolby Atmos – del remake de "La vita è adesso, il sogno è sempre", che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi. La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito "Il sogno è sempre", che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai. Questo lavoro discografico è affiancato da un cofanetto super deluxe, ideato e realizzato da Edizioni Curci – in tiratura limitata di mille copie numerate – disponibile negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi. Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5x31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni dell’album, trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.
"Grand Tour - La vita è adesso"
Le iniziative per celebrare il quarantesimo anniversario dello storico album di Claudio Baglioni saranno coronate nel 2026 da un’esperienza musicale dal vivo che permetterà agli spettatori di viverne e rinnovarne, ora come allora, le emozioni. Friends & Partners ha infatti annunciato il "Grand Tour – La vita è adesso", 40 tappe speciali nei più suggestivi scenari all’aperto di tutta Italia, che verranno anticipate il prossimo 27 settembre 2025 da uno straordinario concerto evento di anteprima assoluta nell’Isola di Lampedusa. In questa occasione verranno annunciate le date del tour, in programma da fine giugno 2026 fino a metà settembre 2026: questi eccezionali concerti saranno 40, numero simbolico e rappresentativo del 40° leggendario anniversario dell’album. Anche Sky Sport ha voluto festeggiare l’evento abbinando alle emozioni di 40 anni di storia del calcio, le note di un brano indimenticabile… perché la vita è adesso.
Ringraziamenti
La clip è stata ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, realizzata da Massimo Previti, grafica di Salvatore Allegrezza. Sky Sport ringrazia Claudio Baglioni per la straordinaria disponibilità, lo staff dell’artista, Sony Music Italy, Luca Fantacone, Director Catalogue Sony Music Entertainment Italy.