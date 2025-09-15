Champions League, "La vita è adesso"

40 anni di "La vita è adesso"

Sono tre le iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e questo leggendario 40^ anniversario: un progetto discografico, uno editoriale e uno dal vivo anticipato da un concerto evento in anteprima.Sony Music Italia propone un progetto discografico unico: un doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati - in cd e in digitale in Dolby Atmos – del remake de "La vita è adesso, il sogno è sempre", che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi. La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito "Il sogno è sempre", che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai. Questo lavoro discografico è affiancato da un cofanetto super deluxe, ideato e realizzato da Edizioni Curci – in tiratura limitata di mille copie numerate – disponibile negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi. Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5x31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni dell’album, trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.