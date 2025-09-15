Esplora tutte le offerte Sky
Juventus-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League
©IPA/Fotogramma

La Juve si prepara all'esordio stagionale in Champions contro il Borussia Dortmund, match da seguire martedì 16 settembre alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. David verso una maglia da titolare, alle sue spalle uno tra McKennie e Openda al fianco di Yildiz, ma non è da escludere l'opzione con tre attaccanti. A sinistra rientra Cambiaso, in difesa nessun cambio. Kovac, invece, punta su Guirassy in avanti, mentre a centrocampo spazio a Jobe Bellingham

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale di destra
Juventus
Bremer
Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
centravanti

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. All. Tudor

  • Nessun cambiamento in difesa rispetto alla vittoria contro l'Inter, confermato il trio Gatti-Bremer-Kelly
  • Sulla sinistra dovrebbe rientrare titolare Andrea Cambiaso
  • Ancora lavoro personalizzato per Conceicao, che resta da valutare
  • In avanti David verso una maglia da titolare, dovrebbe essere preferito a Vlahovic
  • Alle spalle di David giocherà uno tra McKennie e Openda al fianco di Yildiz, ma non è esclusa l'opzione con tre attaccanti
B. Dortmund
Gregor Kobel
Gregor Kobel
Portiere
B. Dortmund
Julian Ryerson
Julian Ryerson
difensore centrale di destra
B. Dortmund
Waldemar Anton
Waldemar Anton
difensore centrale
B. Dortmund
Ramy Bensebaïni
Ramy Bensebaïni
difensore centrale di sinistra
B. Dortmund
Yan Couto
Yan Couto
Esterno destro
B. Dortmund
Jobe Bellingham
Jobe Bellingham
centrocampista centrale
B. Dortmund
Felix Nmecha
Felix Nmecha
centrocampista centrale
B. Dortmund
Daniel Svensson
Daniel Svensson
esterno sinistro
B. Dortmund
Karim Adeyemi
Karim Adeyemi
ala destra
B. Dortmund
Serhou Guirassy
Serhou Guirassy
punta centrale
B. Dortmund
Maximilian Beier
Maximilian Beier
ala sinistra

La probabile formazione

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac

