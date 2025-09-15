La Juve si prepara all'esordio stagionale in Champions contro il Borussia Dortmund, match da seguire martedì 16 settembre alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. David verso una maglia da titolare, alle sue spalle uno tra McKennie e Openda al fianco di Yildiz, ma non è da escludere l'opzione con tre attaccanti. A sinistra rientra Cambiaso, in difesa nessun cambio. Kovac, invece, punta su Guirassy in avanti, mentre a centrocampo spazio a Jobe Bellingham

TUDOR: "POSSIAMO FARE ANCORA MEGLIO"