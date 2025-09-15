Juventus-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueChampions League
La Juve si prepara all'esordio stagionale in Champions contro il Borussia Dortmund, match da seguire martedì 16 settembre alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. David verso una maglia da titolare, alle sue spalle uno tra McKennie e Openda al fianco di Yildiz, ma non è da escludere l'opzione con tre attaccanti. A sinistra rientra Cambiaso, in difesa nessun cambio. Kovac, invece, punta su Guirassy in avanti, mentre a centrocampo spazio a Jobe Bellingham
La probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. All. Tudor
- Nessun cambiamento in difesa rispetto alla vittoria contro l'Inter, confermato il trio Gatti-Bremer-Kelly
- Sulla sinistra dovrebbe rientrare titolare Andrea Cambiaso
- Ancora lavoro personalizzato per Conceicao, che resta da valutare
- In avanti David verso una maglia da titolare, dovrebbe essere preferito a Vlahovic
- Alle spalle di David giocherà uno tra McKennie e Openda al fianco di Yildiz, ma non è esclusa l'opzione con tre attaccanti