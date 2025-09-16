Lautaro, che ha saltato la rifinitura e ha lavorato in palestra per un leggero mal di schiena, sta bene e può giocare dal primo minuto contro l'Ajax. Un ballottaggio per reparto per Chivu: Akanji/Bisseck, Barella/Frattesi e Thuram/Bonny. Tra i pali possibile occasione per Josep Martinez al posto di Sommer. In difesa De Vrij verso una maglia da titolare. A centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan, previsto il rientro di Dimarco sulla sinistra, Dumfries a destra
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
- Tra i pali possibile occasione per Josep Martinez al posto di Sommer
- In difesa De Vrij verso una maglia da titolare, Darmian non convocato a causa della lombalgia
- A centrocampo Sucic preferito a Mkhitaryan, previsto il rientro di Dimarco sulla sinistra, Dumfries confermato a destra
- Lautaro ha lavorato in palestra e ha saltato la rifinitura a causa di un leggero mal di schiena, ma può essere utilizzato titolare contro l'Ajax
- Tre dubbi per Chivu, uno per raprto: in difesa Akanji/Bisseck, a centrocampo Barella/Frattesi, in attacco Thuram/Bonny
La probabile formazione dell'Ajax
AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga
- Probabile 4-3-3 per John Heitinga contro l'Inter
- Jaros tra i pali
- Berghuis, Weghorst, Godts nel tridente d'attacco