Lautaro, che ha saltato la rifinitura e ha lavorato in palestra per un leggero mal di schiena, sta bene e può giocare dal primo minuto contro l'Ajax. Un ballottaggio per reparto per Chivu: Akanji/Bisseck, Barella/Frattesi e Thuram/Bonny. Tra i pali possibile occasione per Josep Martinez al posto di Sommer. In difesa De Vrij verso una maglia da titolare. A centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan, previsto il rientro di Dimarco sulla sinistra, Dumfries a destra

LAUTARO SALTA LA RIFINITURA, LO STUPORE DEI COMPAGNI