Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ajax-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Lautaro, che ha saltato la rifinitura e ha lavorato in palestra per un leggero mal di schiena, sta bene e può giocare dal primo minuto contro l'Ajax. Un ballottaggio per reparto per Chivu: Akanji/Bisseck, Barella/Frattesi e Thuram/Bonny. Tra i pali possibile occasione per Josep Martinez al posto di Sommer. In difesa De Vrij verso una maglia da titolare. A centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan, previsto il rientro di Dimarco sulla sinistra, Dumfries a destra

LAUTARO SALTA LA RIFINITURA, LO STUPORE DEI COMPAGNI

Probabili formazioni
Inter
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
difensore centrale
Inter
Luka Sucic
Luka Sucic
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

  • Tra i pali possibile occasione per Josep Martinez al posto di Sommer
  • In difesa De Vrij verso una maglia da titolare, Darmian non convocato a causa della lombalgia
  • A centrocampo Sucic preferito a Mkhitaryan, previsto il rientro di Dimarco sulla sinistra, Dumfries confermato a destra
  • Lautaro ha lavorato in palestra e ha saltato la rifinitura a causa di un leggero mal di schiena, ma può essere utilizzato titolare contro l'Ajax
  • Tre dubbi per Chivu, uno per raprto: in difesa Akanji/Bisseck, a centrocampo Barella/Frattesi, in attacco Thuram/Bonny

La probabile formazione dell'Ajax

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga

  • Probabile 4-3-3 per John Heitinga contro l'Inter
  • Jaros tra i pali
  • Berghuis, Weghorst, Godts nel tridente d'attacco

Champions League: Altre Notizie

Dove vedere Juve-Borussia Dortmund

guida tv

Torna la Champions League. Oggi alle 21 la Juventus affronta il Borussia Dortmund, partita da...

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, martedì 16 settembre, inizia la nuova stagione della Champions League con la prima giornata...

Liste Uefa, si può sostituire un infortunato grave

novità

E' la decisione del Comitato Esecutivo Uefa: la modifica al regolamento permetterà alle squadre...

Tudor: "Si può fare meglio. Conceiçao da valutare"

JUVENTUS

L'allenatore della Juve ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match d'esordio in Champions,...

Locatelli: "Siamo in fiducia, serve aggressività"

Champions League

Le dichiarazioni del capitano e centrocampista bianconero della Juventus a poco più di 24 ore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE