Chivu: "Non levo Sommer perché lo vuole il popolo"

L'Inter si prepara al debutto in Champions League contro l'Ajax. "Martinez avrà le sue occasioni, ma un ragazzo in difficoltà va aiutato e Sommer domani giocherà", ha precisato Cristian Chivu in conferenza. Sulle condizioni di Lautaro Martinez, oggi allenatosi solo in palestra per un problema alla schiena: "Domani decideremo se potrà giocare". Accanto al mister in conferenza c'era Denzel Dumfries: "Prendiamo gol troppo facilmente, dobbiamo cambiare la nostra mentalità"
Hai ancora amore e affetto per l'Ajax?
"Scelsi io di andare via. Sono grato per quello che ho vissuto in questo club. Sono arrivato ragazzo, sono andato via uomo. Lo rivendico con orgoglio ma sono andato via per crescere come giocatore in un altro Paese. L’Olanda mi ha trasformato in una persona migliore e sarò sempre riconoscente all'Ajax"
Hai sentito il tuo vecchio allenatore Koeman?
"Con tutto il rispetto, non lo sento da anni. So che qualità c’è qui, che progetto ganno. So come una squadra come l’Ajax affronta una squadra come l’Inter. L’Ajax non è vittima e non deve farlo, ha già dimostrato il suo valore. Non deve fare la vittima l’Ajax, ho giocato qui e so cosa possono mettere in campo. Domani sarà una partita tosta, noi dobbiamo essere preparati mentalmente e fisicamente. L’Ajax è forte, abbina esperienza e gioventù. La squadra è allenata bene e rappresenta una grande città, bisogna essere pronti, anche perché è la prima partita”
Che ricordi ha della sua esperienza all'Ajax?
"Sono grato per quello che ho vissuto qui, sono stati anni che mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore prima di fare un passo importante in Italia. Abbiamo visto i loro giovani già in queste partite, anche se a tratti"
Serve un salto di qualità a livello mentale?
"Pensavo dovessimo parlare della Champions, invece torniamo sempre sulle solite. Per me questa squadra è forte e lo ha dimostrato anche a Torino, poi se guardiamo il risultato si può puntare il dito. Sappiamo tutti cosa significa una sconfitta in Italia, si giudica solo se si vince o perde però bisogna guardare anche le cose buone come la voglia di fare la partita. Per me manca poco per dare continuità a quello di buono che abbiamo già visto e vogliamo fare. Manca poco per dare morale a questa squadra che sta cercando di uscire da questa situazione. Si tratta solo di risultati, non di prestazione"
Cambierà il portiere?
"Non cambio Sommer perchè lo chiede il popolo, ho molto rispetto per Martinez e avrà le sue occasioni, ma un ragazzo in difficoltà va aiutato. E domani Yann sarà in porta. Non credo sia giusto tirargli tutti i sassi addosso. Si tratta dei miei principi, io non cambio per un errore ma solo se vedo comportamenti o atteggiamenti sbagliati"
Come sta Lautaro Martinez?
“Oggi non si è allenato per un piccolo problema, domani valuteremo se sarà a disposizione”
Qual è il vostro obiettivo in questa Champions?
"Si gioca per vincere, è naturale. Siamo una buona squadra, scenderemo in campo in questa competizione per vincere"
Il tuo futuro dove sarà?
"I tifosi possono stare tranquilli, non penso ad andare via ma solo a vincere con l'Inter"
Come mai subite così tanti gol nel finale? Si tratta di un problema che vi trascinate già dalla scorsa stagione
"Abbiamo parlato dei gol subiti. Bisogna capire come sta andando la partita, contro la Juve è stata buona ma abbiamo preso gol troppo facili. Dobbiamo imparare da questo, provando a giocare anche in maniera diversa da come sappiamo. Dobbiamo cambiare un po’ la nostra mentalità"
Cosa non sta funzionando?
"Contro la Juve ci sono state delle occasioni in cui abbiamo concesso gol troppo facilmente. Su questo abbiamo lavorato insieme per miglioare. Abbiamo comunque dominato a causa di alcuni dettagli. Abbiamo tanta esperienza, sappiamo come riprenderci"
Che rapporto hai con Chivu? Lo hai visto anche nei quadri qua fuori...
"Non ho mai visto una partita di Chivu all’Ajax, ma è molto conosciuto in Olanda. Lo conoscevo bene anche senza vederlo giocare. Tutti lo considerano un vincente e lui cerca di mostrare la sua mentalità vincente a noi giocatori. Cerca di mostrarci ciò che dobbiamo fare per migliorare. Sono contento di averlo come allenatore"
Qual è il vostro stato d'animo dopo le sconfitte con Udinese e Juve?
"Abbiamo perso due gare e quindi non abbiamo iniziato come volevamo. Giochiamo però insieme da tanto tempo e sappiamo come tornare a fare bene. Vogliamo iniziare bene la Champions League"
Che significato ha per te tornare ad Amsterdam?
"Tornare qui è bello, ho visto anche Chivu tra i giocatori rappresentati allo stadio. L'Ajax è sempre una buona squadra, ha un gioco dinamico e hanno molte qualità individuali. Seguo il campionato olandese, ho visto le loro gare e hanno una buona idea di gioco"
Le ultime sulla formazione
Le ultime di formazione in casa nerazzurra in vista dell'esordio stagionale in Champions sul campo dell'Ajax: tra i pali possibile occasione per Josep Martinez al posto di Sommer, previsto il rientro di Dimarco sulla sinistra al posto di Carlos Augusto, mentre sulla destra sarà confermato Dumfries. Qualche chance di partire titolare ce l'ha anche De Vrij, mentre uno tra Barella e Mkhitaryan dovrebbe riposare, con Sucic e Frattesi che scalpitano. Qualche dubbio sul reparto d'attacco: dovrebbe essere confermata la coppia Lautaro-Thuram, ma non è esclusa una maglia dall'inizio per Bonny al posto del connazionale
