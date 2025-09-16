Esplora tutte le offerte Sky
Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, martedì 16 settembre, inizia la nuova stagione della Champions League con la prima giornata di "League Phase". Su Sky e in streaming su NOW, alle 21.00, Juventus-Borussia Dortmund su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

LA COPERTINA DELLA CHAMPIONS LEAGUE: "LA VITA E' ADESSO"

Inizia una nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Quattro italiane in campo, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, pronte a esordire nella "League Phase". Tra martedì 16 e giovedì 18 settembre, la prima giornata della massima competizione europea per club - straordinariamente per tre giorni nella giornata inaugurale - con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì 16 settembre, alle 21.00, sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Borussia Dortmund, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Giancarlo Marocchi, inviati Gianluca Di Marzio, Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà.

"La vita è adesso - Bentornata Champions League"

La prima giornata della Champions League è l’occasione per omaggiare un grande della musica italiana, Claudio Baglioni, nel quarantesimo anniversario del leggendario album "La vita è adesso”" tuttora il disco più venduto di sempre in Italia. 

Sky Sport celebra questo grande successo con la clip d’apertura degli studi Champions di questa prima giornata di gare, ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri e realizzata da Massimo Previti. Le immagini dei gol e dei campioni di questa fantastica competizione si susseguono accompagnate da alcuni estratti del videoclip, firmato da Duccio Forzano, della nuova versione 2025 del pezzo che ha dato il titolo all’album, uscito l’8 giugno del 1985. Un anniversario che e’ stato celebrato da una nuova versione dell’album, anche in cofanetto speciale, un progetto discografico di Sony Music Italia. In programma anche, con Friends & Partners, il "Grand Tour – La vita è adesso", 40 tappe speciali nei più suggestivi scenari all’aperto di tutta Italia, che verranno anticipate il prossimo 27 settembre 2025 da uno straordinario concerto evento di anteprima assoluta nell’Isola di Lampedusa.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Federica Masolin, che nelle prime fasi del torneo sarà temporaneamente sostituita da Sara Benci, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio CapelloAlessandro Del Piero e Alessandro Costacurta.

Champions League, la prima giornata della League Phase su Sky e NOW

Martedì 16 settembre

  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • ore 18.45: ATHLETIC BILBAO-ARSENAL su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • ore 18.45: PSV-UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Luca Mastrorilli.
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • ore 21.00: JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi, inviati Gianluca Di Marzio, Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • ore 21.00: REAL MADRID-MARSIGLIA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: TOTTENHAM-VILLAREAL su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 21.00: BENFICA-QARABAG su Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Paolo Redi

Gli studi del martedì

  • Dalle 17.30: Champions League Show con Sara Benci e Paolo Condò
  • Dalle 20 e dalle 23: Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero

