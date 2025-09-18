Contrattempo alla vigilia dell’esordio in Champions League per il Monaco. La squadra monegasca, impegnata oggi in trasferta contro il Club Brugge (ore 18.45, diretta su Sky Sport), ha dovuto posticipare il volo verso il Belgio, originariamente previsto per mercoledì pomeriggio, a giovedì mattina. La causa è un guasto al sistema di climatizzazione dell’aereo, che ha generato scene piuttosto curiose: la squadra di Adi Hutter, già salita a bordo, sperava di decollare rapidamente, ma la temperatura in cabina è salita rapidamente e i giocatori si sono spogliati nel tentativo di rinfrescarsi. Alcune immagini di quanto accaduto - con i calciatori ripresi a torso nudo e accaldati - sono state condivise sui social da alcuni calciatori, per poi essere successivamente rimosse. I monegaschi hanno poi ottenuto il permesso di scendere sul piazzale dell'aereoporto, a pochi metri dalle piste di decollo e atterraggio, finché non è stato deciso di riportare tutti al terminale e rinviare il volo a giovedì mattina.