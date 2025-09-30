Giornata storica per la debuttante squadra kazaka, che ad Almaty ospita i Blancos nella sua prima gara casalinga in Champions League. Biglietti alle stelle, folla di tifosi all'aeroporto e una copertura mediatica senza precedenti. Intanto Mbappé e compagni hanno volato 10 ore per percorrere 6.500 km di distanza nella trasferta più orientale della competizione. Kairat-Real Madrid è in diretta alle 18.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Biglietti a prezzi esorbitanti, folla di tifosi all'aeroporto e una copertura mediatica che non viene riservata neanche ai capi di Stato. Il Kazakistan intero è impazzito per la partita di Champions League tra il Kairat di Almaty e il Real Madrid . Almaty, la città più importante nonché antica capitale dell'immenso e desertico paese euroasiatico (fino al 1997, quando la soppiantò Astana), è situata a poche decine di chilometri dal confine cinese. Così distante che da Madrid sono necessarie 10 ore di volo per percorrere i 6.500 chilometri di distanza. Per comprendere quanto siano lontane tra loro le due città, basta pensare che "soltanto" 5.500 km dividono Londra da New York. Si tratta della trasferta più orientale della Champions League. Da settimane nel Paese non si parla di altro, dopo che il sorteggio che aveva riservato avversari illustri agli esordienti kazaki era stato accolto dall'esultanza dei giocatori in un video diventato subito virale sui social. La rosa al completo della squadra kazaka - è stato calcolato - vale 12 milioni, quanto una riserva Real , e le entrate complessive del club di Almaty sono un centoventesimo di quelle della corazzata madridista.

Un mese di stipendio per il Real

Ad accogliere i Blancos all'arrivo in aeroporto c'erano centinaia di persone: giovani, famiglie con i bambini. Con un passato legato all'esperienza sovietica e con una forte influenza russa, nel Paese c'è sempre stata la voglia di sentirsi più indipendenti rispetto al proprio recente passato per situarsi a metà strada tra due mondi ora in conflitto. E con un occhio alle antiche tradizioni della steppa asiatica: i cittadini si definiscono i diretti discendenti di Gengis Khan. Un sogno che si sta realizzando grazie agli immensi giacimenti di gas nel sottosuolo. La partita è in programma nel piccolo stadio Ortalyq, 23mila spettatori di capienza. Ma la richiesta fino a domenica è stata di oltre 250mila persone che si sono messe in attesa sui diversi siti di prenotazione. L'eco ha raggiunto anche la Cina: molti tifosi verranno infatti dal Paese vicino visto che alla frontiera non è necessario presentare il visto. I prezzi dei biglietti sono saliti in queste ore a 250mila tegent, poco meno di 400 euro. Il salario medio del Paese è di poco più di 600 euro. L'intero Kazakistan vive la partita come una vetrina verso l'estero. Il portiere del Kairat, Sherkhan Kalmurza, lo ha detto chiaramente in una intervista al giornale locale Qsport: "È una grande responsabilità giocare non solo per il club. L'intero Paese guarderà la partita, possiamo anche dire che l'intera Nazione farà il tifo per noi. Nonostante lo status dell'avversario, dobbiamo mostrare il nostro gioco e dimostrare che ci sono grandi talenti e calcio di alto livello in Kazakistan".