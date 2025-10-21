Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Martedì 21 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, la terza giornata della “league phase” con le partite live da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 21 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 in campo Union Saint-Gilloise-Inter, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani; inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Sempre alle 21.00 anche PSV Eindhoven-Napoli, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18.00, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la 3^ giornata di League Phase
Martedì 21 ottobre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.45: BARCELLONA-OLYMPIACOS su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- ore 18.45: KAIRAT ALMATY-PAFOS su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Elia Faggion
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 21.00: UNION SAINT-GILLOISE-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: PSV EINDHOVEN-NAPOLI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: ARSENAL-ATLETICO MADRID su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: VILLARREAL-MANCHESTER CITY su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: BAYER LEVERKUSEN-PSG su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: NEWCASTLE-BENFICA su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: COPENAGHEN-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Paolo Redi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Paolo Condò
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party - Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta