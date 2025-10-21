Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Martedì 21 ottobre, su Sky e in streaming su NOW , la terza giornata della “league phase” con le partite live da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 21 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 in campo Union Saint-Gilloise-Inter, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani; inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Sempre alle 21.00 anche PSV Eindhoven-Napoli, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.