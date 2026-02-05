Il Monaco ha deciso di escludere Paul Pogba dalla lista Champions a causa dell'infortunio al polpaccio che lo tiene fermo dallo scorso dicembre. In questa stagione il centrocampista ha collezionato soltanto tre presenze in Ligue 1. "Quando potrà tornare? Non c'è una risposta chiara", ha spiegato il dg dei monegaschi Scuro

Non c'è pace per Paul Pogba, l'ex giocatore della Juventus oggi al Monaco è ancora fermo ai box per un infortunio al polpaccio. La stagione del suo rilancio si sta trasformando in un percorso a ostacoli. Infatti, da quando Pogba è al Monaco è sceso in campo solo per una trentina minuti divisi in tre presenze in Ligue 1. Il suo pieno recupero è stato condizionato da diversi infortuni che ne hanno limitato l'utilizzo, ultimo quello al polpaccio che lo tiene ai box dallo scorso dicembre. Per questo motivo l'allenatore dei monegaschi ha deciso di esculderlo dalla lista Champions (e di conseguenza dal derby nei playoff di Champions contro il Psg).