Monaco, Pogba ancora infortunato: escluso dalla lista Champions

champions
©Getty

Il Monaco ha deciso di escludere Paul Pogba dalla lista Champions a causa dell'infortunio al polpaccio che lo tiene fermo dallo scorso dicembre. In questa stagione il centrocampista ha collezionato soltanto tre presenze in Ligue 1. "Quando potrà tornare? Non c'è una risposta chiara", ha spiegato il dg dei monegaschi Scuro

IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF DI CHAMPIONS

Non c'è pace per Paul Pogba, l'ex giocatore della Juventus oggi al Monaco è ancora fermo ai box per un infortunio al polpaccio. La stagione del suo rilancio si sta trasformando in un percorso a ostacoli. Infatti, da quando Pogba è al Monaco è sceso in campo solo per una trentina minuti divisi in tre presenze in Ligue 1. Il suo pieno recupero è stato condizionato da diversi infortuni che ne hanno limitato l'utilizzo, ultimo quello al polpaccio che lo tiene ai box dallo scorso dicembre. Per questo motivo l'allenatore dei monegaschi ha deciso di esculderlo dalla lista Champions (e di conseguenza dal derby nei playoff di Champions contro il Psg).

"Non c'è una tempistica chiara per il suo recupero"

Lo stesso direttore generale del Monaco, Thiago Scuro, ha ammesso che non c'è nessuna previsione precisa riguardo al possibile ritorno agli allenamenti di Paul Pogba. Arrivato a parametro zero a fine giugno dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping non ha ancora ripreso ad allenarsi con regolarità. Quando potrà tornare? "Non c'è una risposta chiara a questa domanda - ha risposto Scuro -. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni".

