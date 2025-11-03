Il calendario e gli orari della Champions League

Martedì 4 e mercoledì 5 novembre la quarta giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW . Le partite si potranno seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 4 e mercoledì 5 novembre, la quarta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, alle 18.45, appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 in campo Juventus-Sporting Lisbona, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Martedì da non perdere anche due big match tra nobili europee: Liverpool-Real Madrid, Sky Sport Arena e Sky Sport 253, e PSG-Bayern Monaco, Sky Sport 254. Mercoledì alle 21.00 toccherà all’Atalanta in casa dell’Olympique Marsiglia, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Mercoledì alla stessa ora anche Inter-Kayrat Almaty: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.