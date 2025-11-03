Il calendario e gli orari della Champions League

Champions League, il calendario e gli orari della quarta giornataguida tv
Martedì 4 e mercoledì 5 novembre la quarta giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. Le partite si potranno seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 4 e mercoledì 5 novembre, la quarta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, alle 18.45, appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 in campo Juventus-Sporting Lisbona, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Martedì da non perdere anche due big match tra nobili europee: Liverpool-Real Madrid, Sky Sport Arena e Sky Sport 253, e PSG-Bayern Monaco, Sky Sport 254. Mercoledì alle 21.00 toccherà all’Atalanta in casa dell’Olympique Marsiglia, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Mercoledì alla stessa ora anche Inter-Kayrat Almaty: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18.00, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la quarta giornata della "League Phase" su Sky e NOW
Martedì 4 novembre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.45: NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Niccolò Omini, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 18.45: SLAVIA PRAGA-ARSENAL su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 21.00: JUVENTUS-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Aldo Serena, inviati Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: LIVERPOOL-REAL MADRID su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, inviati Filippo Benincampi, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: PSG-BAYERN MONACO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: TOTTENHAM-COPENAGHEN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: ATLETICO MADRID–UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- ore 21.00: OLYMPIACOS-PSV su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Manule Favia
- ore 21.00: BODOE GLIMT-MONACO su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Giovanni Poggi
Gli studi del martedì
- Dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Faouzi Ghoulam
- Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 5 novembre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.45: QARABAG-CHELSEA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- ore 18.45: PAFOS-VILLARREAL su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Elia Faggion
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 21.00: MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, commento Lorenzo Minotti, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: CLUB BRUGGE-BARCELLONA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: NEWCASTLE-ATHETIC BILBAO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Nicolò Ramella
- ore 21.00: BENFICA-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: AJAX-GALATASARAY su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Paolo Redi
Gli studi del mercoledì
- Dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Paolo Condò
- Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta