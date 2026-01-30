Offerte Sky
Sorteggi Champions League playoff: dove vederli in tv e streaming

Champions League

Il sorteggio dei playoff della Champions League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon. Sarà possibile seguire l'evento dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale i nomi delle avversarie di Inter, Juventus e Atalanta. In studio Mario Giunta, Paolo Condò e Marco Bucciantini per tutti i commenti, oltre alle interviste dalla Svizzera con i protagonisti degli spareggi

TUTTI I POSSIBILI INCROCI AI PLAYOFF

È il giorno del sorteggio dei playoff della Champions League. Le emozioni dell'ultima giornata della League Phase ci hanno consegnato non solo le 8 squadre che sono riuscite a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, ma anche i 16 club che dovranno giocare i playoff per provare ad accedere alla fase successiva. In totale saranno le tre formazioni italiane coinvolte nel sorteggio degli spareggi di Champions: Inter, Juventus e Atalanta (che hanno chiuso la 'fase campionato' rispettivamente al 10°, 13° e 15° posto). Non ci sarà invece il Napoli, che è stato eliminato dopo la sconfitta interna contro il Chelsea.

Come seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport

Il sorteggio dei playoff della Champions League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon: sarà possibile seguirlo dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW, oltre alla pagina YouTube di Sky Sport per conoscere in tempo reale i nomi delle avversarie di Inter, Juventus e Atalanta. In studio insieme a Mario Giunta ci saranno Paolo Condò e Marco Bucciantini per tutti i commenti sugli spareggi, oltre alle interviste dalla Svizzera con il nostro inviato Francesco Cosatti.

league phase

La classifica finale del girone di Champions

Come funziona il sorteggio dei playoff

Il sorteggio dei playoff riguarda le squadre che hanno chiuso la classifica finale della League Phase della Champions League tra il 9° e il 24° posto. In totale sono coinvolte 16 squadre, suddivise tra teste di serie (classificate dal 9° al 16° posto) e non teste di serie (classificate dal 17° al 24° posto). In base al posizionamento in classifica, le squadre teste di serie sono state abbinate a coppie alle squadre non teste di serie, seguendo l'ordine che segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. Il sorteggio stabilirà quale avversaria affronterà ogni testa di serie in base alle due possibili avversarie non teste di serie. I playoff si svolgeranno con gare di andata e ritorno: le squadre teste di serie giocheranno il match di ritorno in casa. Le 8 formazioni vincenti dei playoff andranno a sfidare le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.

Le squadre teste di serie al sorteggio

  • Real Madrid
  • INTER
  • Psg
  • Newcastle
  • JUVENTUS
  • Atletico Madrid
  • ATALANTA
  • Bayer Leverkusen

Le squadre non teste di serie al sorteggio

  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos
  • Bruges
  • Galatasaray
  • Monaco
  • Qarabag
  • Bodø
  • Benfica

Chivu può pescare Mourinho, per Spalletti rischio Osimhen

Chivu e Spalletti potrebbero sfidare due protagonisti del loro passato. L'Inter ai playoff potrebbe incontrare il Benfica di José Mourinho, allenatore di Chivu nell'anno del Triplete nerazzurro (stagione 2009/2010). La Juventus potrebbe trovare il Galatasaray di Osimhen, che è stato il bomber di Spalletti nel Napoli che vinse lo scudetto (stagione 2022/2023).

inter

Chivu: "Playoff contro Mourinho? Adesso penso solo a Nicola"

Due potenziali derby negli spareggi

Le regole del sorteggio prevedono la possibilità che due squadre appartenenti allo stesso campionato possano sfidarsi ai playoff. Non è il caso dell'Italia, dato che Inter, Juventus e Atalanta non potranno incontrarsi agli spareggi per via del piazzamento in classifica al termine della League Phase (sono tutte e tre teste di serie). Potremmo però assistere a un derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund (che hanno chiuso rispettivamente al 16° e al 17° posto). Allo stesso modo potremmo assistere a un derby francese tra i campioni in carica del Psg e il Monaco (che hanno chiuso rispettivamente all'11° e al 21° posto)

I possibili incroci ai playoff

  • REAL MADRID contro BODØ o BENFICA
  • INTER contro BODØ o BENFICA
  • PSG contro MONACO o QARABAG
  • NEWCASTLE contro MONACO o QARABAG
  • JUVENTUS contro BRUGES o GALATASARAY
  • ATLETICO MADRID contro BRUGES o GALATASARAY
  • ATALANTA contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS
  • BAYER LEVERKUSEN contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS

Il calendario dei playoff: le date

I playoff prevedono una gara di andata e una gara di ritorno (con la squadra testa di serie che giocherà il ritorno in casa). In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì.

  • Andata: 17/18 febbraio 2026
  • Ritorno: 24/25 febbraio 2026

Le 8 squadre che supereranno i playoff andranno ad aggiungersi alle 8 formazioni che si sono già qualificate in modo diretto agli ottavi di finale: gli incroci fra queste 16 squadre saranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026. Si formerà così il tabellone completo degli ottavi di finale, con il potenziale percorso fino alla finale del 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

