È il giorno del sorteggio dei playoff della Champions League. Le emozioni dell'ultima giornata della League Phase ci hanno consegnato non solo le 8 squadre che sono riuscite a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, ma anche i 16 club che dovranno giocare i playoff per provare ad accedere alla fase successiva. In totale saranno le tre formazioni italiane coinvolte nel sorteggio degli spareggi di Champions: Inter, Juventus e Atalanta (che hanno chiuso la 'fase campionato' rispettivamente al 10°, 13° e 15° posto). Non ci sarà invece il Napoli, che è stato eliminato dopo la sconfitta interna contro il Chelsea.

Come seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport Il sorteggio dei playoff della Champions League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon: sarà possibile seguirlo dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW, oltre alla pagina YouTube di Sky Sport per conoscere in tempo reale i nomi delle avversarie di Inter, Juventus e Atalanta. In studio insieme a Mario Giunta ci saranno Paolo Condò e Marco Bucciantini per tutti i commenti sugli spareggi, oltre alle interviste dalla Svizzera con il nostro inviato Francesco Cosatti. league phase La classifica finale del girone di Champions

Come funziona il sorteggio dei playoff Il sorteggio dei playoff riguarda le squadre che hanno chiuso la classifica finale della League Phase della Champions League tra il 9° e il 24° posto. In totale sono coinvolte 16 squadre, suddivise tra teste di serie (classificate dal 9° al 16° posto) e non teste di serie (classificate dal 17° al 24° posto). In base al posizionamento in classifica, le squadre teste di serie sono state abbinate a coppie alle squadre non teste di serie, seguendo l'ordine che segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. Il sorteggio stabilirà quale avversaria affronterà ogni testa di serie in base alle due possibili avversarie non teste di serie. I playoff si svolgeranno con gare di andata e ritorno: le squadre teste di serie giocheranno il match di ritorno in casa. Le 8 formazioni vincenti dei playoff andranno a sfidare le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.

Le squadre teste di serie al sorteggio Real Madrid

INTER

Psg

Newcastle

JUVENTUS

Atletico Madrid

ATALANTA

Bayer Leverkusen

Le squadre non teste di serie al sorteggio Borussia Dortmund

Olympiacos

Bruges

Galatasaray

Monaco

Qarabag

Bodø

Benfica

Chivu può pescare Mourinho, per Spalletti rischio Osimhen Chivu e Spalletti potrebbero sfidare due protagonisti del loro passato. L'Inter ai playoff potrebbe incontrare il Benfica di José Mourinho, allenatore di Chivu nell'anno del Triplete nerazzurro (stagione 2009/2010). La Juventus potrebbe trovare il Galatasaray di Osimhen, che è stato il bomber di Spalletti nel Napoli che vinse lo scudetto (stagione 2022/2023). inter Chivu: "Playoff contro Mourinho? Adesso penso solo a Nicola"

Due potenziali derby negli spareggi Le regole del sorteggio prevedono la possibilità che due squadre appartenenti allo stesso campionato possano sfidarsi ai playoff. Non è il caso dell'Italia, dato che Inter, Juventus e Atalanta non potranno incontrarsi agli spareggi per via del piazzamento in classifica al termine della League Phase (sono tutte e tre teste di serie). Potremmo però assistere a un derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund (che hanno chiuso rispettivamente al 16° e al 17° posto). Allo stesso modo potremmo assistere a un derby francese tra i campioni in carica del Psg e il Monaco (che hanno chiuso rispettivamente all'11° e al 21° posto)

I possibili incroci ai playoff REAL MADRID contro BODØ o BENFICA

contro INTER contro BODØ o BENFICA

contro PSG contro MONACO o QARABAG

contro NEWCASTLE contro MONACO o QARABAG

contro JUVENTUS contro BRUGES o GALATASARAY

contro ATLETICO MADRID contro BRUGES o GALATASARAY

contro ATALANTA contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS

contro BAYER LEVERKUSEN contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS