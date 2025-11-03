La Champions League del Napoli riparte dalla sfida casalinga contro l'Eintracht. Due ballottaggi per Conte: chi tra Olivera e Gutierrez a sinistra sul lato difensivo e chi in avanti, con Neres in vantaggio su Lang, mentre i tedeschi si schierano con Gotze a supporto della punta Burkardt. Ecco le probabili formazioni. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Le scelte di Conte
NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
- Non sono previste tante novità dall'allenatore degli azzurri rispetto al pari di Como: la coppia centrale difensiva sarà Rrahmani-Buongiorno, a sinistra è ballottaggio tra Olivera e Gutierrez, con l'uruguaiano avanti;
- in mezzo al campo torna dal 1' Lobotka;
- in attacco Hojlund sarà ancora il riferimento centrale, a sinistra uno tra Neres e Lang (favorito il brasiliano)
Le scelte di Toppmöller
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) la probabile formazione: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmöller
- Dovrebbe esserci Mario Gotze a guidare il reparto offensivo insieme a Knauff e alle spalle dell'unica punta Burkardt;
- la punta tedesca parte favorito su Wahi;
- in difesa ci saranno due vecchie conoscenze della Serie A, Kristensen e Theate, con Koch al centro