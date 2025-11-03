La Champions League del Napoli riparte dalla sfida casalinga contro l'Eintracht. Due ballottaggi per Conte: chi tra Olivera e Gutierrez a sinistra sul lato difensivo e chi in avanti, con Neres in vantaggio su Lang, mentre i tedeschi si schierano con Gotze a supporto della punta Burkardt. Ecco le probabili formazioni. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

CONTE: "IL NAPOLI IN TESTA FA PAURA"