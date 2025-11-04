Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Martedì 4 novembre la quarta giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. Le partite si potranno seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 4 novembre, la quarta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45, appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 in campo Juventus-Sporting Lisbona, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Martedì da non perdere anche due big match tra nobili europee: Liverpool-Real Madrid, Sky Sport Arena e Sky Sport 253, e PSG-Bayern Monaco, Sky Sport 254.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18.00, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, gli appuntamenti di oggi su Sky e NOW
Martedì 4 novembre
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 18.45: NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Niccolò Omini, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 18.45: SLAVIA PRAGA-ARSENAL su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- ore 21.00: JUVENTUS-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Aldo Serena, inviati Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: LIVERPOOL-REAL MADRID su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, inviati Filippo Benincampi, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: PSG-BAYERN MONACO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: TOTTENHAM-COPENAGHEN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: ATLETICO MADRID–UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- ore 21.00: OLYMPIACOS-PSV su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Manule Favia
- ore 21.00: BODOE GLIMT-MONACO su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Giovanni Poggi
Gli studi del martedì
- Dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Faouzi Ghoulam
- Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta