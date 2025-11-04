Mercoledì 5 novembre l'Inter ospita il Kairat nellq 4^ giornata della Champions League. Dubbio tra de Vrij e Acerbi al centro della difesa, con l'olandese al momento favorito. Frattesi torna titolare a centrocampo. In attacco Chivu si affida a Pio Esposito e Lautaro, il capitano argentino è in ballottaggio con Bonny. Thuram recuperato, è stato convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Le ultime news sulla formazione di Inter-Kairat

CHIVU: "HO SUGGERITO A LAUTARO DI SORRIDERE"