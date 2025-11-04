Mercoledì 5 novembre l'Inter ospita il Kairat nellq 4^ giornata della Champions League. Dubbio tra de Vrij e Acerbi al centro della difesa, con l'olandese al momento favorito. Frattesi torna titolare a centrocampo. In attacco Chivu si affida a Pio Esposito e Lautaro, il capitano argentino è in ballottaggio con Bonny. Thuram recuperato, è stato convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Le ultime news sulla formazione di Inter-Kairat
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu
- Due ballottaggi per Chivu in vista di Inter-Kairat: il primo è in difesa, dove de Vrij è al momento è favorito su Acerbi per giocare insieme a Bisseck e Carlos Augusto
- In avanti Lautaro dovrebbe partire titolare, è favorito su Bonny. Chivu potrebbe anche scegliere l'attacco "baby" con l'ex attaccante del Parma accanto a Pio Esposito
- A centrocampo Frattesi ritrova una maglia da titolare
La probabile formazione del Kairat
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin