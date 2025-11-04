Offerte Sky
Inter-Kairat, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Mercoledì 5 novembre l'Inter ospita il Kairat nellq 4^ giornata della Champions League. Dubbio tra de Vrij e Acerbi al centro della difesa, con l'olandese al momento favorito. Frattesi torna titolare a centrocampo. In attacco Chivu si affida a Pio Esposito e Lautaro, il capitano argentino è in ballottaggio con Bonny. Thuram recuperato, è stato convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Le ultime news sulla formazione di Inter-Kairat

CHIVU: "HO SUGGERITO A LAUTARO DI SORRIDERE"

Probabili formazioni
Inter
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
difensore centrale di sinistra
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Davide Frattesi
Davide Frattesi
mezzala destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

  • Due ballottaggi per Chivu in vista di Inter-Kairat: il primo è in difesa, dove de Vrij è al momento è favorito su Acerbi per giocare insieme a Bisseck e Carlos Augusto
  • In avanti Lautaro dovrebbe partire titolare, è favorito su Bonny. Chivu potrebbe anche scegliere l'attacco "baby" con l'ex attaccante del Parma accanto a Pio Esposito
  • A centrocampo Frattesi ritrova una maglia da titolare

La probabile formazione del Kairat

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin

