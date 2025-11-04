L'allenatore dell'Atalanta alla vigilia del match con Marsiglia: "Rassicurazioni dalla società? Non servono. Il paragone con Gasp non mi pesa". Su De Zerbi: "Sono un suo estimatore, mi è sempre piaciuto vedere le sue squadre". Poi la battuta: "Io a volte troppo duro? Cercherò di fare come Allegri che è sempre perfetto nelle risposte…". Partita live mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Incassata la prima sconfitta in campionato, per mano dell’Udinese, l’Atalanta torna a concentrarsi sull’Europa. La quarta giornata del girone unico di Champions la vede contrapposta all’Olympique Marsiglia allenato da De Zerbi. Trasferta in Francia ricca di insidie (la diretta domani, mercoledì 5 novembre alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), che Ivan Juric ha presentato così.

Perché un tifoso dell'Atalanta può essere ottimista per la partita di domani?

"Deve essere assolutamente ottimista perché la squadra ha fatto benissimo fino alla partita di Udine, con grandi prestazioni. A volte nel calcio ci sono tante componenti e non riesci a vincere, però ci siamo espressi molto bene. A Udine c'è stato un calo di prestazione che, a mente fredda, può starci dopo dieci-dodici partite fatte molto bene".

Su quali tasti ha battuto?

"Su tutto quello che hanno fatto benissimo, dove non siamo stati molto fortunati, sperando di non ripetere la prestazione di Udine a livello di intensità mentale e fisica. Giocando sempre cosi tanto e molto bene può succedere".

De Zerbi dice di non credere all'Atalanta in crisi…

"Basta vedere le partite, poi qualcuno non le vede e giudica come vuole. Milan, Lazio e altre, vedi una squadra che ha giocato bene, poi ogni gara è una storia a sé. Loro hanno tantissimi talenti, velocità e gioco. Roberto è un grande, sarà dura".

Che avversario è il Marsiglia?

"Hanno grandissimi talenti in attacco, Roberto è bravo, sappiamo tutti che giocano bene, specialmente al Velodrome dove sono ancora più agguerriti, più forti e tosti da affrontare. Serve toccare la perfezione".

Percassi l'ha rassicurata oggi?

"Non c'è bisogno di rassicurarmi, si cerca di creare una cosa che non esiste. Parliamo, siamo sempre in contatto e tutto va come al solito, non c'è niente di speciale. Penso veramente che abbiamo fatto grandi partite, giocando molto bene e raccogliendo sempre meno, pur riconoscendo la brutta prestazione di Udine. A mente fredda la accetto".

Che cosa la colpisce del calcio di De Zerbi?

"Ha fatto grandissime esperienze all'estero, già dal Brighton, vedo che anche in Francia sta crescendo e migliorando. È il solito a livello di gioco, ma è diventato più aggressivo a livello difensivo, e quando sfida le squadre aggressive le affronta diversamente. Significa che pensa, che sta crescendo e sta migliorando. Mi è sempre piaciuto vedere le sue squadre, è una persona perbene e sono un suo estimatore"

Quando fa un mezzo sorriso sembra anche un po' meno un duro…

"Sono una persona a volte felice, altre più duro. Vivo molto bene questa situazione, ho visto la squadra molto bene, poi altri hanno opinioni maliziose e non giudicano in maniera giusta il lato tecnico. Cercherò di diventare un po' più leggero come Allegri che è sempre perfetto (ride, ndr)".

Quanto le dà fastidio il paragone con l'era Gasperini?

"Non mi dà fastidio, so che Gasp ha fatto grandissime cose. Con lui è amore completo. Non mi pesa tanto e sapevo quali aspettative c'erano, ma non sono preoccupato finché la squadra giocherà come ha sempre fatto. Abbiamo sei-sette giocatori che voglio far crescere e voglio diventino pezzi importanti dell'Atalanta del futuro. In più, c'è una società di livello altissimo che ti permette di lavorare. La vivo veramente bene".