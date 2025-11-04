Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte

Oggi alle ore 18.45 quarta giornata di Champions del Napoli che affronta in casa l'Eintracht Francoforte, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani; a bordocampo Massimiliano Ugolini, Francesco Modugno e Nicolò Omini. Diretta Gol con Daniele Barone. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Faouzi Ghoulam. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam. Alle 18.45 e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Napoli e Eintracht F.

Napoli ed Eintracht Francoforte si sono incontrate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee, tutte agli ottavi di finale: la squadra tedesca ebbe la meglio in entrambe le partite di Coppa UEFA nel 1994-95, prima che il Napoli vincesse entrambe le partite nella UEFA Champions League 2022-23. L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 3-0 del Napoli nel marzo 2023, un risultato che ha eliminato l'Eintracht Francoforte dagli ottavi di finale di Champions League. Questa rimane la seconda vittoria con margine più ampio del Napoli in una partita casalinga nella competizione, dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk nel dicembre 2019. L'Eintracht Francoforte ha perso le ultime tre partite contro squadre italiane nelle coppe europee, tutte senza segnare (due contro il Napoli e una contro la Roma). In precedenza, aveva perso solo due delle prime 11 partite contro squadre italiane in tutte le competizioni europee (6 vittorie e 3 pareggi). Solo tre squadre hanno incassato più gol del Napoli in questa stagione di Champions League (9). I partenopei stanno subendo una media di 16,7 tiri a partita, la terza media più alta in una singola stagione nella competizione, dopo i 17 a partita nel 2011-12 e i 16,9 a partita nel 2023-24. Le tre partite di Champions League dell'Eintracht Francoforte in questa stagione si sono concluse tutte con un punteggio di 5-1 (1 vittoria e 2 sconfitte): quella tedesca è diventata la prima squadra nella storia della competizione a vedere le prime tre partite di una stagione di Champions tutte con almeno 6 gol segnati. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe di Champions League (11V, 6N): 3-2 contro il Real Madrid nell'ottobre 2023. La squadra campana ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 21 partite casalinghe (da un pareggio per 0-0 con la Dinamo Kiev nel novembre 2016). L'Eintracht Francoforte ha subito cinque gol in ciascuna delle ultime due partite di Champions League: nessuna squadra è mai riuscita a incassarne almeno cinque per tre partite consecutive (dal 1992-93). In tutte le principali competizioni europee, nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei ha mai subito più di 5 gol in tre partite consecutive.