Olympique Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Atalanta in trasferta a Marsiglia per il prossimo turno di Champions League. Juric con Pasalic trequartista alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Kossounou, Hien e Djimsiti compongono il terzetto difensivo

Probabili formazioni
Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale di destra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
trequartista
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
attaccante
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
attaccante

La probabile formazione dell'Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric

  • Juric opta per il 3-4-1-2 contro l'Olympique Marsiglia
  • De Ketelaere e Lookman alla guida dell'attacco
  • Alle loro spalle c'è Pasalic

La probabile formazione dell'Olympique Marsiglia

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Aguerd, Pavard, Egan-Riley; Murillo, Højbjerg, O'Riley, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi

