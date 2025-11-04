Olympique Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueChampions League
Atalanta in trasferta a Marsiglia per il prossimo turno di Champions League. Juric con Pasalic trequartista alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Kossounou, Hien e Djimsiti compongono il terzetto difensivo
La probabile formazione dell'Atalanta
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric
- Juric opta per il 3-4-1-2 contro l'Olympique Marsiglia
- De Ketelaere e Lookman alla guida dell'attacco
- Alle loro spalle c'è Pasalic
La probabile formazione dell'Olympique Marsiglia
OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Aguerd, Pavard, Egan-Riley; Murillo, Højbjerg, O'Riley, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi