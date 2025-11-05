Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Mercoledì 5 novembre la quarta giornata di "League Phase" di Champions League su Sky e in streaming su NOW . Le partite si potranno seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport: Fabio Capello con Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 5 novembre, la quarta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 toccherà all’Atalanta in casa dell’Olympique Marsiglia, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Mercoledì alla stessa ora anche Inter-Kayrat Almaty: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.