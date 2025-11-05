Dove vedere Marsiglia-Atalanta

Oggi alle ore 21 quarta giornata di Champions dell'Atalanta che affronta in trasferta il Marsiglia, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani. Diretta Gol con Federico Zancan. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Alle 18.45 ( su Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Marsiglia e Atalanta

I due precedenti incontri tra Marsiglia e Atalanta risalgono alle semifinali di Europa League 2023-24. Dopo un pareggio casalingo per 1-1 all'andata, il Marsiglia è stato eliminato dal torneo in seguito alla sconfitta per 3-0 al ritorno in Italia (4-1 complessivo). L'Atalanta non ha vinto nessuna delle quattro partite contro squadre francesi giocate fuori dall'Italia nelle coppe europee (2N, 2P), pareggiando contro Lione (settembre 2017) e Marsiglia (maggio 2024) in Europa League, e perdendo contro il Paris SG in Champions League (agosto 2020 e settembre 2025).

L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha perso sette delle nove partite contro l'Atalanta in tutte le competizioni (1V, 1N); è il suo maggior numero di sconfitte contro un avversario nella sua carriera da allenatore (sette anche contro la Juventus). Il Marsiglia è imbattuto in ciascuna delle ultime otto partite casalinghe in una delle principali competizioni europee (6V, 2N) e potrebbe arrivare a nove partite senza sconfitte per la prima volta in questo secolo: solo tra il 1989 e il 1999 è riuscito a rimanere imbattuto in casa per nove o più partite in tali competizioni, stabilendo la seconda striscia più lunga di questo tipo per una squadra francese (23, dietro le 31 del PSG, dal 2006 al 2015). L'Atalanta ha perso solo due delle 11 partite della fase a gironi/campionato di Champions League dall'inizio della scorsa stagione (5V, 4N), mentre solo l'Inter (10) e l'Arsenal (8) hanno mantenuto la porta inviolata più volte della squadra bergamasca nelle partite di questa fase nello stesso periodo (6).