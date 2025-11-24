Offerte Black Friday
Bodo Glimt-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

La Juventus martedì alle 21 farà visita al Bodo Glimt per la quinta giornata di League Phase (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Spalletti non potrà contare su Gatti, rimasto a Torino a causa di un attacco influenzale. Sulla trequarti dovrebbero agire Conceição e Openda a supporto di Vlahovic, Yildiz verso la panchina

Probabili formazioni
Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
Juventus
Lloyd Kelly
difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
difensore centrale di sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
centrocampista centrale
Juventus
Filip Kostic
esterno sinistro
Juventus
Francisco Conceição
trequartista
Juventus
Loïs Openda
trequartista
Juventus
Dusan Vlahovic
attaccante

Juventus (3-4-2-1), la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti. 

  • Spalletti non avrà a disposizione Gatti, fermato da un attacco influenzale
  • Possibile turno di riposo per Yildiz: sulla trequarti dovrebbero agire Conceiçao e Openda
  • Dusan Vlahovic il riferimento offensivo

Bodo/Glimt (4-3-3), la probabile formazione

Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen

  • I norvegesi non avranno a disposizione lo squalificato Gundersen
  • In dubbio anche l'ex Milan Hauge che è alle prese con l'influenza

