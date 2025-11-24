La Juventus martedì alle 21 farà visita al Bodo Glimt per la quinta giornata di League Phase (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Spalletti non potrà contare su Gatti, rimasto a Torino a causa di un attacco influenzale. Sulla trequarti dovrebbero agire Conceição e Openda a supporto di Vlahovic, Yildiz verso la panchina
Juventus (3-4-2-1), la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti.
- Spalletti non avrà a disposizione Gatti, fermato da un attacco influenzale
- Possibile turno di riposo per Yildiz: sulla trequarti dovrebbero agire Conceiçao e Openda
- Dusan Vlahovic il riferimento offensivo
Bodo/Glimt (4-3-3), la probabile formazione
Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen
- I norvegesi non avranno a disposizione lo squalificato Gundersen
- In dubbio anche l'ex Milan Hauge che è alle prese con l'influenza