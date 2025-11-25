Bodo Glimt-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi alle ore 21 la Juventus affronta in trasferta il Bodo Glimt, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show
Dove vedere Bodo Glimt-Juventus a in tv
Oggi alle ore 21 quinta giornata di Champions della Juve che affronta in trasferta il Bodo Glimt, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Giovanni Guardalà. Diretta Gol con Federico Zancan. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin che torna in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta. Alle 18.45 ( su Sky Sport Uno e Sky Sport 251) e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.
I numeri di Bodo Glimt e Juventus
La prossima sarà la 14^ volta in cui il Bodø/Glimt affronterà una squadra italiana nelle competizioni europee (4V, 1N, 8P), ma la prima in assoluto contro la Juventus nonostante abbia già incontrato sei diverse formazioni italiane. La Juventus affronterà un avversario norvegese in una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2001/02, quando pareggiò 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi. La Juventus ha pareggiato tutte le quattro trasferte contro squadre norvegesi nelle coppe europee, con il medesimo punteggio di 1-1 in ognuna di esse (contro il Kongsvinger IL nel 1993 e in tre occasioni contro il Rosenborg tra il 1997 e il 2001). Il Bodø/Glimt è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League (2N, 2P) e, dei 10 precedenti incontri in competizioni UEFA tra squadre norvegesi e italiane, solo uno è stato vinto da una formazione norvegese (Rosenborg 2-1 Milan nel dicembre 1996 – 4N, 5P). La Juventus è da cinque partite senza vittorie in Champions League (3N, 2P) e non ha ancora vinto nelle prime quattro gare dell'edizione 2025/26 (3N, 1P), rischiando di eguagliare il suo peggior periodo senza successi nella competizione, registrato tra aprile e novembre 2013 (sei partite) sotto la guida di Antonio Conte. La Juventus ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 12 trasferte in Champions League (5N, 6P), con l'unico successo arrivato contro il Lipsia nell'ottobre 2024 (3-2), dopo aver vinto cinque delle sei trasferte nella competizione precedenti a queste ultime 12 (1P). Il Bodø/Glimt non ha vinto nessuna delle sue ultime sette partite nelle principali competizioni europee (2N, 5P) e, se non dovesse vincere stavolta, eguaglierebbe la sua peggior serie negativa di sempre: otto gare senza successo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023.