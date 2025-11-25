Napoli-Qarabag, Conte: "La squadra non era morta. Ma la situazione infortuni è dura"NAPOLI
Dopo l'Atalanta, il Napoli vince e convince anche contro il Qarabag: "Siamo in difficoltà dal punto di vista numerico e i ragazzi si stanno responsabilizzando ancora di più, ogni volta dobbiamo pensare a soluzioni nuove". Ormai lo sfogo di Bologna è acqua passata: "Noi dobbiamo avere sempre energia, in quell'occasione mi ero preso le responsabilità perché non l'avevo trasmessa"
Il Napoli ha omaggiato Diego Armando Maradona nel quinto anniversario della sua scomparsa con una prestazione e una vittoria convincenti in Champions: “Era una serata speciale per Napoli, il Napoli e i napoletani. Maradona rappresenta qualcosa difficile da spiegare se non vivi la città. Ci tenevamo a onorare questa data, c'era una buona energia, l'abbiamo presa e restituita”, ha detto Antonio Conte a Sky Sport a fine partita.
"Stiamo rincorrendo dall'inizio della stagione"
Il rientro dopo la sosta degli azzurri è stato dirompente: "Il Napoli non era morto, si tratta solo di continuare a lavorare e dare tutto ciò che si ha. Le partite si vincono o meno, conta solo dare tutto". Soprattutto se il momento non è semplice: "Siamo ancora molto in difficoltà dal punto di vista numerico, oggi su sette panchinari c'erano due portieri e due ragazzi di prospettiva come Vergara e Ambrosino. Quando non hai tanti calciatori a disposizione devi trovare soluzioni nuove sfruttando sempre gli stessi e i rischi aumentano. Noi stiamo rincorrendo dall'inizio, non si può controllare tutto. Ieri in 15 minuti di allenamento c'è stata una distorsione per Gutierrez".Le risposte però stanno arrivando: "Contro l'Atalanta e oggi due ottime partite, il Qarabag aveva ottenuto grandi risultati finora, in Champions non esistono impegni facili".
"Ci vuole energia, ora rimettiamo subito l'elmetto"
La parola chiave di Conte è energia: "Io devo averla per trasmetterla alla squadra. A Bologna mi sono preso le responsabilità perché evidentemente non ero stato in grado di trasmetterla. I ragazzi devono sprigionarla, avendo voglia di aiutarsi, di soffrire e gioire tutti insieme. In questo momento i ragazzi si stanno comportando in maniera eccezionale, nelle difficoltà ognuno aumenta il proprio grado di responsabilità". Tornerà a breve qualcuno? "Spero di avere presto Spinazzola, oggi per la prima volta non avvertiva dolore". Nel finale è Alex Del Piero a strappare un sorriso al suo ex compagno di squadra e allenatore: "Finalmente sorridi, ma non esagerare. Solo 5 minuti e poi torna nel tuo mood". "Domani ci godiamo la vittoria, poi però dobbiamo rimettere l'elmetto perché domenica ci aspetta un'altra partita dura", replica Conte divertito. All'Olimpico ci sarà il big match contro la Roma.