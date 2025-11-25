Dopo l'Atalanta, il Napoli vince e convince anche contro il Qarabag: "Siamo in difficoltà dal punto di vista numerico e i ragazzi si stanno responsabilizzando ancora di più, ogni volta dobbiamo pensare a soluzioni nuove". Ormai lo sfogo di Bologna è acqua passata: "Noi dobbiamo avere sempre energia, in quell'occasione mi ero preso le responsabilità perché non l'avevo trasmessa" NAPOLI-QARABAG 2-0: GOL E HIGHLIGHTS

Il Napoli ha omaggiato Diego Armando Maradona nel quinto anniversario della sua scomparsa con una prestazione e una vittoria convincenti in Champions: "Era una serata speciale per Napoli, il Napoli e i napoletani. Maradona rappresenta qualcosa difficile da spiegare se non vivi la città. Ci tenevamo a onorare questa data, c'era una buona energia, l'abbiamo presa e restituita", ha detto Antonio Conte a Sky Sport a fine partita.

"Stiamo rincorrendo dall'inizio della stagione" Il rientro dopo la sosta degli azzurri è stato dirompente: "Il Napoli non era morto, si tratta solo di continuare a lavorare e dare tutto ciò che si ha. Le partite si vincono o meno, conta solo dare tutto". Soprattutto se il momento non è semplice: "Siamo ancora molto in difficoltà dal punto di vista numerico, oggi su sette panchinari c'erano due portieri e due ragazzi di prospettiva come Vergara e Ambrosino. Quando non hai tanti calciatori a disposizione devi trovare soluzioni nuove sfruttando sempre gli stessi e i rischi aumentano. Noi stiamo rincorrendo dall'inizio, non si può controllare tutto. Ieri in 15 minuti di allenamento c'è stata una distorsione per Gutierrez".Le risposte però stanno arrivando: "Contro l'Atalanta e oggi due ottime partite, il Qarabag aveva ottenuto grandi risultati finora, in Champions non esistono impegni facili".