‘Uno’ come la posizione che occupa nella competizione per club più importante che ci sia e nel campionato più difficile del mondo: imbattuto in Champions League, con 5 vittorie in 5 partite e 1 solo gol subito; al comando in Premier League, dove ha perso solo una volta e domenica contro il Chelsea può dare una bella spallata alla lega. Le ‘sette lettere’ in verticale della soluzione, beh, quelle le scopriamo insieme una alla volta…
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider