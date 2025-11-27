L'Atalanta ha ritrovato il suo dna. O almeno così sembra

Coraggio, ambizione, fame, unità, intensità, lavoro, sacrificio: sono le parole chiave che Raffaele Palladino sta cercando di restituire alla 'sua' Dea. Il 3-0 di Champions ottenuto in casa dell'Eintracht Francoforte riporta serenità nello spogliatoio dell'Atalanta e scaccia le nubi che si erano addensate durante i mesi di gestione Juric