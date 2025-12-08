Inter-Liverpool, Salah verso la non convocazione: le news di oggi in diretta
L'attaccante egiziano verso l'esclusione dalla sfida di Champions League di San Siro fra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata. Si attende solo l'ufficialità del club. La decisione segue di pochi giorni lo sfogo del giocator contro l'allenatore Slot. Salah questo lunedì si è regolarmente allenato
Oggi allenamento e sorrisi, come se nulla fosse
La foto che vedete qui sotto è di questa mattina. Momo Salah si è regolarmente allenato col resto della squadra, l'ultima seduta prima della partenza della squadra per l'Italia. Come se nulal fosse, ha regalato tantissimi sorrisi ai fotografi presenti
Rooney: "Salah sta distruggendo la sua eredità a Liverpool"
"In questa stagione Salah non è apparso al meglio. Avrei voluto vederlo rimboccarsi le maniche invece di dire con arroganza che il posto perché se lo è già guadagnato per il suo passato. Arne Slot deve dimostrare la sua autorità e non convocarlo perché quello che ha detto non è accettabile". Così Wayne Rooney nel suo podcast sulla BBCa proposito del caso Salah. "Era meglio andare in Coppa d'Africa e lasciare che tutto si calmi. Invece così sta distruggendo completamente la sua eredità al Liverpool".
Addio a gennaio?
"Ho detto alla mia famiglia di venire alla partita contro il Brighton (13 dicembre, ndr). Nella mia testa, mi godrò quella partita perché non so cosa succederà dopo", ha dichiarato Salah. L'egiziano dopo quella gara partirà per rispondere alla convocazione della sua nazionale per la Coppa d'Africa 2026. Su Salah c'è da tempo l'interesse della Saudi Pro League.
Tre panchine consecutive
Salah nelle ultime tre gare del Liverpool è partito sempre dalla panchina: le trasferte in casa di West Ham e Leeds e la gara casalinga col Sunderland (l'uica delle tre in cui è entrato giocando 45'). Non segna in Premier dal 1° novembre e in Champions addirittura dal 17 settembre.
Lo sfogo di Salah: "Con Slot non ho più rapporti"
"Avevo un buon rapporto con l’allenatore e poi, all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra di noi. Non so perché ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero scaricato”. Sono alcune delle frasi pronunciate dall'attaccante sabato dopo il 3-3 del Liverpool contro il Leeds. Nel link qui sotto lo sfogo completo...
Salah verso l'esclusione
Mohamed Salah non dovrebbe essere convocato per la trasferta di Champions League del Liverpool a Milano contro l’Inter. E’ quanto scrivono in Inghilterra i colleghi di Sky Sports. La decisione sarebbe una conseguenza dello sfogo di sabato del giocatore che, dopo la terza panchina di fila, aveva confessato di non aver rapporti con l’allenatore Slot. Salah, per la cronaca, si è regolarmente allenato questo lunedì.