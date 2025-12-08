"In questa stagione Salah non è apparso al meglio. Avrei voluto vederlo rimboccarsi le maniche invece di dire con arroganza che il posto perché se lo è già guadagnato per il suo passato. Arne Slot deve dimostrare la sua autorità e non convocarlo perché quello che ha detto non è accettabile". Così Wayne Rooney nel suo podcast sulla BBCa proposito del caso Salah. "Era meglio andare in Coppa d'Africa e lasciare che tutto si calmi. Invece così sta distruggendo completamente la sua eredità al Liverpool".