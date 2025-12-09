Spalletti torna al centravanti di ruolo nella sfida di Champions a Torino contro i ciprioti. Riecco David supportato da Zhegrova e Yildiz. Rispetto alla sconfitta col Napoli si rivede McKennie sulla fascia destra con Cambiaso dirottato a sinistra. Intanto Bremer è tornato ad allenarsi in gruppo come Rugani. Il Pafos punta sul centravanti Anderson Silva e il 38enne David Luiz in difesa. Juventus-Pafos è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
La probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti
- Dopo il primo tempo a Napoli senza il centravanti di ruolo, i bianconeri ripartono da David favorito su Openda. Il canadese sarà rifornito da Zhegrova e Yildiz.
- L'altra novità iniziale è lo spostamento di McKennie sulla destra con Cambiaso dirottato sull'altra fascia.
- Intanto Bremer è tornato ad allenarsi in gruppo come Rugani
La probabile formazione
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All. Carcedo
- Capolista in patria e imbattuta da tre turni in Champions, la squadra cipriota potrebbe cambiare dopo il turnover del weekend.
- Pronti a tornare sulla trequarti Correia, Dragomir e Orsic alle spalle di Anderson Silva. Attenzione anche alla candidatura di Quina.
- Si rivedrà in difesa anche il 38enne David Luiz, da valutare la posizione di capitan Goldar se schierato da terzino o da centrale