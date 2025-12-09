Spalletti torna al centravanti di ruolo nella sfida di Champions a Torino contro i ciprioti. Riecco David supportato da Zhegrova e Yildiz. Rispetto alla sconfitta col Napoli si rivede McKennie sulla fascia destra con Cambiaso dirottato a sinistra. Intanto Bremer è tornato ad allenarsi in gruppo come Rugani. Il Pafos punta sul centravanti Anderson Silva e il 38enne David Luiz in difesa. Juventus-Pafos è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW