Juventus-Pafos, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Spalletti torna al centravanti di ruolo nella sfida di Champions a Torino contro i ciprioti. Riecco David supportato da Zhegrova e Yildiz. Rispetto alla sconfitta col Napoli si rivede McKennie sulla fascia destra con Cambiaso dirottato a sinistra. Intanto Bremer è tornato ad allenarsi in gruppo come Rugani. Il Pafos punta sul centravanti Anderson Silva e il 38enne David Luiz in difesa. Juventus-Pafos è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore di destra
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
difensore di sinistra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Edon Zhegrova
Edon Zhegrova
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Dopo il primo tempo a Napoli senza il centravanti di ruolo, i bianconeri ripartono da David favorito su Openda. Il canadese sarà rifornito da Zhegrova e Yildiz.
  • L'altra novità iniziale è lo spostamento di McKennie sulla destra con Cambiaso dirottato sull'altra fascia.
  • Intanto Bremer è tornato ad allenarsi in gruppo come Rugani

La probabile formazione

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All. Carcedo

  • Capolista in patria e imbattuta da tre turni in Champions, la squadra cipriota potrebbe cambiare dopo il turnover del weekend.
  • Pronti a tornare sulla trequarti Correia, Dragomir e Orsic alle spalle di Anderson Silva. Attenzione anche alla candidatura di Quina.
  • Si rivedrà in difesa anche il 38enne David Luiz, da valutare la posizione di capitan Goldar se schierato da terzino o da centrale

