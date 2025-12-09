Spalletti: "Bremer e Rugani sono tra i convocati"

Sembra che ha voluto stuzzicare alcuni giocatori, vede dei riscontri positivi dai giocatori più pungolati?

"Partiamo da Yildiz. Probabilmente l'ho detta male o avete capito male. Volevo intendere che c'è molto del potenziale che ha lui che è da vedere e che voi non avete visto. Anche se lui ce la sta mettendo tutta e cresce di gara in gara, ha dei margini di miglioramento che sono incredibili per quella che è la mia visione. Sono un po' le stesse cose che dicevo a Kvara appena l'ho conosciuto, lui può diventare davvero un calciatore di livello super top. Delle cose le sta già facendo ma in allenamento se ne vedono molte di più. Per cui tutto a posto. Senza attaccanti a Napoli? Non era per pungolarli ma per voler vincere la partita. Sono andato a giocare in quella maniera perché ero convinto che fosse il sistema giusto, poi non ho avuto il risultato che volevo. Naturalmente ho delle responsabilità. Chiedo a Kalulu: che cosa ho detto appena siamo rientrati nello spogliatoio?".

Kalulu: "Che non ci ha messo nelle giuste condizioni per dare il meglio".

Riprende la parola Spalletti: "Con queste scelte vi ho danneggiato, gli ho detto. Pensavo che venisse fuori una partita aggressiva e fanno così, ti vengono addosso forte. E pensavo che il centrocampista in più li costringesse a 'smucchiare' la linea difensiva".