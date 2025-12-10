Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 10 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, a Torino sarà il momento di Juventus-Pafos, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e della super sfida tra Real Madrid e Manchester City che sarà in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Sempre alle 21.00 anche Benfica-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.