Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Mercoledì 10 dicembre si scende in campo per la sesta giornata della ‘League Phase’ di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 10 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, a Torino sarà il momento di Juventus-Pafos, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e della super sfida tra Real Madrid e Manchester City che sarà in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Sempre alle 21.00 anche Benfica-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello e Alessandro Costacurta con Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, le partite di oggi su Sky e NOW
Mercoledì 10 dicembre
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: VILLAREAL-COPENHAGEN su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 18.45: QARABAG-AJAX su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Andrea Menon
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: JUVENTUS-PAFOS su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi, inviati Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: REAL MADRID-MANCHESTER CITY su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: ATHLETIC BILBAO-PSG su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Nicolò Ramella
- alle 21.00: CLUB BRUGGE-ARSENAL su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-BODO GLIMT su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Davide Polizzi
- alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Manuel Favia
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta