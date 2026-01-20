La terza sconfitta consecutiva in Champions , la terza arrivata contro una big (Arsenal, dopo Atletico Madrid e Liverpool), allontana l'Inter dalla qualificazione diretta agli ottavi: i nerazzurri sono al momento fuori dalle prime 8 e all'ultima giornata se la giocheranno sul campo del Borussia Dortmund . Eppure... Eppure, dopo la sconfitta di San Siro contro i Gunners è difficile trovare qualcosa da rimproverare ai nerazzurri. “ Sono stati più forti per intensità, per tecnica, per velocità, per occupazione del campo, per idee nell’andare ad attaccare le linee ", commenta Cristian Chivu nel post partita a Sky. "Noi abbiamo provato a restare in gara, abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo e sull’1-1 potevamo segnare ancora. Questo non vuol dire che avremmo vinto la partita, però gli episodi cambiano anche l’atteggiamento della squadra. Poi loro nel secondo tempo loro hanno alzato il livello di attenzione e di umiltà perché un po’ di presunzione nel primo tempo c’era stata”.

"In Italia non siamo abituati a certe partite"

Ma non è solo l’intensità dell’Arsenal ad aver colpito Chivu: “La qualità tecnica e la tecnica in velocità che hanno mi ha fatto più impressione rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato finora. La giocata che fanno è sempre giusta, il controllo è sempre giusto, e hanno sempre velocità di pensiero per trovare il compagno che si inserisce. Non parlo di quello che hanno speso sul mercato, perché altrimenti divento banale e non mi voglio lamentare, ma la Premier è un campionato top e noi in Italia noi siamo ancora abituati a fare un determinato tipo di partite. Io cerco di trasmettere qualcosa in più dal punto di vista di quello che si deve mettere in campo, però non è semplice”. E ancora: “Mi porto a casa il coraggio dimostrato dai miei e la nostra crescita dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità: forse se avessimo giocato contro l’Atletico o il Liverpool questa sera, quindi un mese dopo, l’esito sarebbe stato diverso. È una mia supposizione legata al fatto che vedo la crescita di questo gruppo che nonostante le difficoltà va sempre avanti con convinzione e accetta di giocare a viso aperto contro una squadra come l’Arsenal”.