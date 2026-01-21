L'allenatore dell'Atalanta analizza la sconfitta subita in rimonta contro l'Athletic: "Difficile commentare una gara così dopo un primo tempo perfetto, potevamo andare 2-0 e il loro gol ci ha dato una mazzata e in 15' abbiamo preso gol inspiegabili. Devo capire i motivi di questi blackout, quando risolveremo questo faremo lo step che manca". Anche lati positivi: "Certamente, abbiamo ricostruito, siamo in tre competizioni"

C'è rammarico nelle parole di Raffaele Palladino per la sconfitta subita in rimonta dalla sua Atalanta contro l'Athletic che, di fatto, allontana i bergamaschi dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale nonostante sia arrivata la qualificazione aritmetica ai playoff: " Difficile da spiegare e analizzare questa gara , abbiamo fatto un primo tempo perfetto contro una squadra che sapevamo si sarebbe difesa e sarebbe ripartita - dice -. Potevamo andare 2-0. A fine primo tempo ci siamo detti di restare in gara, di rientrare con lo stesso spirito. Poi il gol subito ci ha dato una mazzata, abbiamo preso gol inspiegabili in 15' di blackout. La Champions è questa, bisogna essere un po' più maturi, gli altri ti castigano, loro hanno fatto tre tiri e tre gol" . Una sconfitta che potrà avere ripercussioni? "Questa cosa non deve toccarci per le prossime partite, il nostro obiettivo era qualificarci al di là di entrare tra le primo otto , noi dobbiamo crescere, questo mi interessa, anche quando le gare ti propongono difficoltà, nella difficoltà devi starci , devi reagire in maniera diversa e non in maniera passiva come fatto oggi".

"Non ci dormo la notte per capire da cosa dipendano questi blackout"

Blackout che per la prima volta si è verificato in Champions sotto la gestione Palladino ma qualche volta è capitato in campionato: "La notte non ci dormo per capire il motivo di questi blackout, cerco di analizzare tutti gli aspetti, in ogni gara ci sono momenti di dominio e di sofferenza e noi dobbiamo capire questi momenti e starci dentro, probabilmento quando ci riusciremo faremo lo step che ci manca". Disattenzione, appagamento o presunzione dopo il primo tempo: "Non credo che ci fosse presunzione, perché ho dei ragazzi che lavorano tanto per migliorarsi, il primo gol ci ha dato una mazzata, sul secondo abbiamo fatto degli errori e gli errori in Champions li paghi, c'è rammarico, bisogna metterci qualcosa in più, io in primis". resta, tuttavia, un primo tempo ottimo e, in generale, un periodo di risalita che va sottolineato: "A volte noi vediamo sempre il lato negtivo ma c'è da sottolineare anche il lato positivo perché siamo ripartiti, perché abbiamo ancora tre competizioni, però io devo essere bravo a migliorare questi aspetti della squadra, con la squadra devo essere positivo, ma analizzare anche le cose da migliorare".