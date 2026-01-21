Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, mercoledì 21 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la settima giornata di "League Phase" di Champions League con le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 21 gennaio, la settima giornata della massima competizione europea per club - penultima della League Phase - sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Mercoledì, alle 21.00, a Bergamo Atalanta-Athletic Bilbao, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Sempre alle 21.00 anche Juventus-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Mercoledì 21 gennaio
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: GALATASARAY-ATLETICO MADRID su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Giovanni Poggi
- alle 18.45: QARABAG-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Christian Giordano
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: ATALANTA-ATHLETIC BILBAO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-LIVERPOOL su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, Diretta Gol Federico Botti
- alle 21.00: SLAVIA PRAGA-BARCELLONA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 21.00: BAYERN MONACO-UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Paolo Redi
- alle 21.00: CHELSEA-PAFOS su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: NEWCASTLE-PSV su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Nicolò Ramella
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
- Dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta