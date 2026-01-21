Oggi, mercoledì 21 gennaio, su Sky e in streaming su NOW , la settima giornata di "League Phase" di Champions League con le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 21 gennaio, la settima giornata della massima competizione europea per club - penultima della League Phase - sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Mercoledì, alle 21.00, a Bergamo Atalanta-Athletic Bilbao, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Sempre alle 21.00 anche Juventus-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.