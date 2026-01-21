Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juve-Benfica, Spalletti: "A volte facciamo venire la tosse al pallone. Sul Napoli..."

JUVE

Una vittoria sofferta, ma fondamentale. Spalletti saluta così il successo sul Benfica di Mourinho: "Siamo stati meno puliti e precisi delle ultime due partite, ma la posta in palio era alta". I difetti da migliorare ancora ci sono: "A volte facciamo venire la tosse al pallone...". Ora in campionato c'è il Napoli (diretta domenica su Sky Sport): "Un pochino ci si pensa ma ora è giusto godersi questo risultato"

JUVE-BENFICA: HIGHLIGHTS E PAGELLE

"Abbiamo vinto una partita difficile e importante nonostante siamo stati meno puliti e precisi delle ultime due partite. La posta in palio però era rilevante". Luciano Spalletti si gode la vittoria sul Benfica che garantisce i playoff di Champions alla Juventus. Un risultato fondamenatale, per cui l'allenatore toscano vuole prendersi almeno una notte serena: "Se già penso al Napoli (match in diretta domenica sera su Sky Sport)? Un pochino, ma intanto godiamoci questa partita, è un obiettivo centrato. Mi è stato anche detto che il tabù Benfica durava da un po' per la Juventus".

Leggi anche

La classifica della Champions League

"Non dobbiamo far venire la tosse al pallone"

Soddisfazione a parte, Spalletti fa un'analisi lucida del match e anche di ciò che non è andato per il meglio: "Non ci sono state grandi occasioni, ma dopo il primo quarto d’ora loro sono stati bravi a gestire la palla e a prendersi degli spazi che abbiamo lasciato. Abbiamo perso metri e tranquillità, ma quelle di David e Miretti sono state opportunità importanti. Nella ripresa abbiamo perso qualche palla di troppo e non siamo riusciti a giocare subito quelle recuperate a causa delle pressioni". Il tema della personalità nelle giocate ritorna spesso, anche quando Del Piero si complimenta con lui per la propensione nell'ottenere ogni volta qualcosa in più: "Bisogna cercare sempre di andare avanti e di apprendere quante più cose possibili. Io ho sempre detto che i protagonisti sono i calciatori. Ogni tanto ci scolleghiamo e facciamo venire la tosse al pallone, perdiamo delle opportunità sbagliando il passaggio che farebbe la differenza. Così si è costretti a fare fatica e a rincorrere, sprecando energie preziose". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa l'Athletic Bilbao, partita da seguire in diretta...

Dove vedere Juventus-Benfica

guida tv

Oggi alle 21 appuntamento con Juve-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime...

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, mercoledì 21 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la settima giornata...

Conte: "Una partita così la devi vincere e basta"

champions

Dure le parole dell'allenatore del Napoli al termine del match pareggiato contro il Copenaghen,...

Chivu: "Pronti a fare i playoff, se servirà"

inter

L'allenatore dell'Inter analizza il ko contro l'Arsenal: "Loro hanno velocità e tecnica...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE