" Abbiamo vinto una partita difficile e importante nonostante siamo stati meno puliti e precisi delle ultime due partite. La posta in palio però era rilevante". Luciano Spalletti si gode la vittoria sul Benfica che garantisce i playoff di Champions alla Juventus. Un risultato fondamenatale, per cui l'allenatore toscano vuole prendersi almeno una notte serena: "Se già penso al Napoli (match in diretta domenica sera su Sky Sport)? Un pochino, ma intanto godiamoci questa partita, è un obiettivo centrato. Mi è stato anche detto che il tabù Benfica durava da un po' per la Juventus ".

"Non dobbiamo far venire la tosse al pallone"

Soddisfazione a parte, Spalletti fa un'analisi lucida del match e anche di ciò che non è andato per il meglio: "Non ci sono state grandi occasioni, ma dopo il primo quarto d’ora loro sono stati bravi a gestire la palla e a prendersi degli spazi che abbiamo lasciato. Abbiamo perso metri e tranquillità, ma quelle di David e Miretti sono state opportunità importanti. Nella ripresa abbiamo perso qualche palla di troppo e non siamo riusciti a giocare subito quelle recuperate a causa delle pressioni". Il tema della personalità nelle giocate ritorna spesso, anche quando Del Piero si complimenta con lui per la propensione nell'ottenere ogni volta qualcosa in più: "Bisogna cercare sempre di andare avanti e di apprendere quante più cose possibili. Io ho sempre detto che i protagonisti sono i calciatori. Ogni tanto ci scolleghiamo e facciamo venire la tosse al pallone, perdiamo delle opportunità sbagliando il passaggio che farebbe la differenza. Così si è costretti a fare fatica e a rincorrere, sprecando energie preziose".