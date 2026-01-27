Già certa dei playoff e attualmente racchiusa nel "gruppone" di otto squadre a 13 punti, l'Atalanta va in casa dell'Union Saint-Gilloise per giocarsi le sue possibilità di qualificazione diretta agli ottavi. Ma quali sono le combinazioni necessarie per evitare gli spareggi? Union Saint-Gilloise-Atalanta è in diretta mercoledì alle 21 in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Già certa di giocare almeno i playoff, l’Atalanta arriva all’ultima giornata del girone unico di Champions come l’italiana meglio piazzata in classifica: attualmente tredicesima con 13 punti, ma all’interno di un gruppone di otto squadre tutte a pari punti. Si va dal Psg sesto alla Dea tredicesima, appunto, che al momento è condannata solo dalla differenza reti (+1). Motivo per cui per agganciare la qualificazione diretta agli ottavi, in casa dell’Union Saint-Gilloise (mercoledì 28 gennaio alle 21 in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW) servirà non solo vincere, ma fare anche più gol possibili allo scopo di migliorare la differenza reti, che potrebbe risultare decisiva. E poi sperare in qualche passo falso delle squadre davanti (a 13 punti come l’Atalanta ci sono Psg, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City e Atletico Madrid).
Approfondimento
Quante italiane passeranno il girone secondo Opta
Atalanta agli ottavi, serve vincere e...
In caso di pareggio l’Atalanta sarebbe sicura di giocare la gara di ritorno dei playoff in casa, cosa che – con una serie di combinazioni favorevoli – potrebbe accadere anche in caso di sconfitta. Ma l’obiettivo, non semplice ma ancora alla portata, è quello di qualificarsi direttamente. Cosa serve quindi all’Atalanta per evitare i playoff? Come detto, l’Atalanta deve innanzitutto pensare a vincere, migliorando il più possibile la differenza reti. Da considerare che tra le squadre che la precedono (e nel gruppo di quelle a 13 punti) ci sarà un solo scontro diretto, quello tra Psg e Newcastle: in caso di pareggio potrebbe giocare a favore dell'Atalanta.
L’Atalanta si qualifica direttamente agli ottavi se:
- Vince e almeno 6 tra Tottenham, Psg, Newcastle, Barcellona, Chelsea, Sporting, City, Atletico non vincono la loro partita (perdono o pareggiano).
- Vince, una tra Liverpool e Real Madrid perde e almeno 5 tra tra Tottenham, Psg, Newcastle, Barcellona, Chelsea, Sporting, City, Atletico non vincono la loro partita (perdono o pareggiano).
- Vince, perdono sia Liverpool che Real Madrid e almeno 4 tra tra Tottenham, Psg, Newcastle, Barcellona, Chelsea, Sporting, City, Atletico non vincono la loro partita (perdono o pareggiano).
Ovviamente, avendo la differenza reti peggiore tra le squadre a 13 punti, se vincesse con una goleada dovrebbe poi vedere come vincono anche le altre a 13 punti.