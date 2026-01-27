Già certa dei playoff e attualmente racchiusa nel "gruppone" di otto squadre a 13 punti, l'Atalanta va in casa dell'Union Saint-Gilloise per giocarsi le sue possibilità di qualificazione diretta agli ottavi. Ma quali sono le combinazioni necessarie per evitare gli spareggi? Union Saint-Gilloise-Atalanta è in diretta mercoledì alle 21 in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Già certa di giocare almeno i playoff, l’Atalanta arriva all’ultima giornata del girone unico di Champions come l’italiana meglio piazzata in classifica: attualmente tredicesima con 13 punti, ma all’interno di un gruppone di otto squadre tutte a pari punti. Si va dal Psg sesto alla Dea tredicesima, appunto, che al momento è condannata solo dalla differenza reti (+1). Motivo per cui per agganciare la qualificazione diretta agli ottavi, in casa dell’Union Saint-Gilloise (mercoledì 28 gennaio alle 21 in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW) servirà non solo vincere, ma fare anche più gol possibili allo scopo di migliorare la differenza reti, che potrebbe risultare decisiva. E poi sperare in qualche passo falso delle squadre davanti (a 13 punti come l’Atalanta ci sono Psg, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City e Atletico Madrid).