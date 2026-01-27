Già ammessi ai playoff e attualmente al 15° posto in classifica, i bianconeri affrontano il Monaco e in caso di vittoria hanno ancora piccole speranze di qualificazione diretta agli ottavi. Ma quali sono le combinazioni necessarie per evitare gli spareggi? Monaco-Juventus è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

L'impresa è difficilissima, ma non impossibile. Già staccato il pass per i playoff dopo l'ultima vittoria col Benfica, la Juventus ha ancora la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo da inseguire negli ultimi 90 minuti della 'League Phase' sul campo del Monaco (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), a sua volta in corsa per blindare un posto nel prossimo turno. Attualmente al 15° posto con 12 punti e +4 di differenza reti, la squadra di Spalletti è destinata agli spareggi secondo le probabilità di Opta (93,25%) piuttosto che agli ottavi diretti (6,75%). Ma i giochi sono ancora aperti. Cosa serve alla Juve per evitare i playoff? Ecco tutte le combinazioni, considerando che in ogni caso per la Juve è necessario vincere contro il Monaco se vuole sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di Champions.