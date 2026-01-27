Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioniCHAMPIONS
Già ammessi ai playoff e attualmente al 15° posto in classifica, i bianconeri affrontano il Monaco e in caso di vittoria hanno ancora piccole speranze di qualificazione diretta agli ottavi. Ma quali sono le combinazioni necessarie per evitare gli spareggi? Monaco-Juventus è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
L'impresa è difficilissima, ma non impossibile. Già staccato il pass per i playoff dopo l'ultima vittoria col Benfica, la Juventus ha ancora la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo da inseguire negli ultimi 90 minuti della 'League Phase' sul campo del Monaco (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), a sua volta in corsa per blindare un posto nel prossimo turno. Attualmente al 15° posto con 12 punti e +4 di differenza reti, la squadra di Spalletti è destinata agli spareggi secondo le probabilità di Opta (93,25%) piuttosto che agli ottavi diretti (6,75%). Ma i giochi sono ancora aperti. Cosa serve alla Juve per evitare i playoff? Ecco tutte le combinazioni, considerando che in ogni caso per la Juve è necessario vincere contro il Monaco se vuole sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di Champions.
champions
Quante italiane passeranno il girone secondo Opta
Juve agli ottavi, serve vincere e...
Come detto, obbligatorio è conquistare i tre punti sul campo del Monaco. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, i bianconeri superebbero la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare pari. Nel primo caso è necessario che si verifichino sei dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti cinque:
- Il Liverpool perde col Qarabag;
- Il Tottenham non vince a Francoforte;
- Il Chelsea viene fermato a Napoli;
- Il Barcellona non batte il Copenaghen;
- Lo Sporting non esce vincente a Bilbao;
- Il Manchester City non supera il Galatasaray;
- L'Atletico Madrid non vince col Bodo;
- L'Atalanta non supera l'Union Saint-Gilloise;
- L'Inter non fa tre punti a Dortmund (oppure superare i nerazzurri nella differenza reti, anche in caso di successo della squadra di Chivu in Germania. Attualmente Inter +6, Juventus +4).