Monaco-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

La Juve si gioca tutto a Monaco mercoledì 28 gennaio nell’8^e ultima spettacolare giornata di Champions. Per volare agli ottavi servirà vincere e gardare i risultati delle altre partite che si giocheranno in contemporanea. Spalletti con due ballottaggi: Kostic/Cabal e Bremer/Gatti. Davanti Conceiçao, Openda e Yildiz. La partita sarà alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

CHAMPIONS LEAGUE, LA GUIDA TV PER L'ULTIMA GIORNATA 

 

Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
PORTIERE
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
Juventus
Bremer
Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Juventus
Filip Kostic
Filip Kostic
ESTERNO sinistro
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
ala destra
Juventus
Loïs Openda
Loïs Openda
attaccante
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
ala sinistra

La probabile formazione della Juve

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Kostic; Conceiçao, Openda, Yildiz. All. Spalletti.

  • Due dubbi per Spalletti verso il Monaco
  • Ballottaggio tra Kostic e Cabal e tra Bremer e Gatti
  • In attacco Conceiçao, Openda, Yildiz

La probabile formazione del Monaco

Monaco (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorghino, Mrynskiy; Satpayev. All. Urazbakhtin

