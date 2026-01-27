La Juve si gioca tutto a Monaco mercoledì 28 gennaio nell’8^e ultima spettacolare giornata di Champions. Per volare agli ottavi servirà vincere e gardare i risultati delle altre partite che si giocheranno in contemporanea. Spalletti con due ballottaggi: Kostic/Cabal e Bremer/Gatti. Davanti Conceiçao, Openda e Yildiz. La partita sarà alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

