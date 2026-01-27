Juventus in casa del Monaco nell'ultima giornata di Champions: "Non c'è situazione migliore per mostrare il nostro livello - ha detto Luciano Spalletti a Sky alla vigilia -. In attacco Openda titolare, Koopmeiners giocherà a centrocampo". E sulla polemica con Conte una frase in conferenza e un post sui suoi social. La partita sarà in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Vincere e poi sperare. È l'obiettivo della Juventus che si presenta per l'ultima di Champions al Louis II di Monaco (gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) già certa almeno di un posto ai playoff, ma con la possibilità - seppur complicata - di arrivare ancora tra le prime 8 e qualificarsi direttamente ai playoff. Ne ha parlato Luciano Spalletti alla vigilia del match, ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:



Una partita comunque da vincere perché c'è quella piccola possibilità di andare avanti, ma al di là di quello serve una vittoria per dare continuità e consapevolezza...

"Sì, è vero. Non c'è situazione migliore di questa per poterlo dimostrare, perché non abbiamo l'assillo della qualificazione, per cui si va a giocare senza la tensione del risultato e si può vedere a che livello siamo, anche come siamo liberi mentalmente per poter offrire quelle che sono le nostre qualità e il nostro livello di calcio"



Loro hanno bisogno di almeno un punto, quindi sarà una partita complessa. Che partita si aspetta?

"Loro non faranno calcoli, verranno addosso per vincerla perché non si possono permettere di tenerla in bilico fino all'ultimo e rischiare di essere fuori. Anche noi si va a giocare per vincere perché ci può servire soltanto quello per aspirare a qualcosa di più, per cui sarà una partita apertissima, contro una squadra fortissima con individualità di livello top. Bisognerà essere più squadra di loro perché hanno in qualche calciatore la qualità super e noi dovremo tenere palla perché loro hanno fisicità, forza, corsa e tutte quelle cose che se facciamo una partita da sbattimento poi ci può venir contro"



Ci sarà qualche rotazione? Tiene conto anche delle diffide?

"Si, cambieremo qualche giocatore perché abbiamo giocato due giorni fa e giocheremo tra altri due giorni. Abbiamo la possibilità di dare ciò che meritano a quelli che tutti i giorni pedalano, per far venire fuori una squadra che combatte così è segno che sono fatti allenamenti seri anche da parte di chi ha giocato di meno"



Bremer ha bisogno di riposare? Koopmeiners lo vedremo a centrocampo o in difesa?

"Koop giocherà a centrocampo. Bremer sono delle valutazioni che devo fare, visto che Gatti non ha i 100 minuti nelle gambe e per cui potrebbe esserci una staffetta tra loro due"



Dopo quello che è successo nelle ultime ore sulla polemica con Conte, lei ha postato un video su Instagram. Ha qualcosa da dire?

"Questi non sono temi da Champions... andiamo avanti"



Lì davanti c'è qualcun altro che ha bisogno di rifiatare, come Yildiz?

"Davanti partirà Openda"