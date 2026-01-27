Attualmente fuori dai playoff ed eliminati a causa del 25° posto in classifica, gli azzurri affrontano il Chelsea negli ultimi 90 minuti di Champions. E in caso di vittoria (ma anche con un pareggio) potrebbero qualificarsi agli spareggi rientrando tra le prime 24: quali sono le combinazioni necessarie per farcela? I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Tutto in una notte per il Napoli, che può continuare a vivere la sua Champions League. Reduce dal pareggio a Copenaghen, la squadra di Conte non può più inseguire gli ottavi di finale diretti ma ha ancora la possibilità di accedere ai playoff della competizione. Un traguardo da inseguire negli ultimi 90 minuti della 'League Phase' al 'Maradona' contro il Chelsea (i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), che viceversa occupa l'ottavo posto che significa ottavi diretti. Discorso diametralmente opposto per gli azzurri, attualmente i primi degli esclusi a causa del 25° posto con 8 punti e -5 di differenza reti. Secondo le probabilità di Opta, il Napoli ha ancora il 50,87% di probabilità di andare ai playoff. Ma cosa serve per qualificarsi agli spareggi? Ecco tutte le combinazioni necessarie.