Napoli si qualifica ai playoff di Champions League se… Tutte le combinazioni

CHAMPIONS

Attualmente fuori dai playoff ed eliminati a causa del 25° posto in classifica, gli azzurri affrontano il Chelsea negli ultimi 90 minuti di Champions. E in caso di vittoria (ma anche con un pareggio) potrebbero qualificarsi agli spareggi rientrando tra le prime 24: quali sono le combinazioni necessarie per farcela?

"TUTTO IN UNA NOTTE": MERCOLEDÌ LA CHAMPIONS SU SKY

Tutto in una notte per il Napoli, che può continuare a vivere la sua Champions League. Reduce dal pareggio a Copenaghen, la squadra di Conte non può più inseguire gli ottavi di finale diretti ma ha ancora la possibilità di accedere ai playoff della competizione. Un traguardo da inseguire negli ultimi 90 minuti della 'League Phase' al 'Maradona' contro il Chelsea, che viceversa occupa l'ottavo posto che significa ottavi diretti. Discorso diametralmente opposto per gli azzurri, attualmente i primi degli esclusi a causa del 25° posto con 8 punti e -5 di differenza reti. Secondo le probabilità di Opta, il Napoli ha ancora il 50,87% di probabilità di andare ai playoff. Ma cosa serve per qualificarsi agli spareggi? Ecco tutte le combinazioni necessarie.

Approfondimento

Quante italiane passeranno il girone secondo Opta

Napoli ai playoff: le combinazioni

Partiamo dal peggiore degli scenari: in caso di sconfitta al 'Maradona' contro il Chelsea, gli azzurri saranno eliminati a meno che Olympiacos e Athletic Bilbao perdano con uno scarto superiore alla squadra di Conte. Meglio concentrarsi sugli altri due incastri che vedono il Napoli vincere o pareggiare contro i Blues. E quindi:

  • Il Napoli batte il Chelsea e almeno una fra Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Bayer Leverkusen, Psv, Athletic Bilbao e Olympiacos non vince;
  • Se il Napoli pareggia col Chelsea, è necessaria la sconfitta con due gol di scarto del Bayer Leverkusen oppure la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic Bilbao per entrare tra le prime 24.

