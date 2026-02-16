Offerte Sky
Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni dei playoff di Champions League

Champions League

David non è convocato, mentre Thuram ha ancora dolore: probabile ingresso dal 1' per Koopmeiners. Openda favorito in attacco. Nel Gala sarà Osimhen a guidare l'attacco. Galatasaray-Juventus è live martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

VIDEO. LA RISPOSTA DI SPALLETTI A CHIVU SUL CASO BASTONI-KALULU

Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Ala destra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Ala sinistra
Juventus
Loïs Openda
Loïs Openda
Attaccante centrale

La probabile formazione della Juventus

4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti

  • David non è convocato: dal 1' dovrebbe giocare Openda
  • Thuram (che ha saltato anche la partita con l'Inter) ha ancora dolore e, al momento, non è tra i possibili titolari. Proverà nella mattinata di martedì e poi Spalletti deciderà
  • In caso di forfait dovrebbe esserci dal 1' Koopmeiners e non Miretti

La probabile formazione del Galatasaray

4-2-3-1: Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk

  • L'ex Inter Okan dovrebbe scegliere un sistema identico a quello bianconero: con l'ex bomber di Spalletti Osimhen (lo scudetto a Napoli insieme) a guidare l'attacco
  • Verso una maglia dal 1' anche l'altro ex (recentissimo) del Napoli, Lang

