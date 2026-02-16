David non è convocato, mentre Thuram ha ancora dolore: probabile ingresso dal 1' per Koopmeiners. Openda favorito in attacco. Nel Gala sarà Osimhen a guidare l'attacco. Galatasaray-Juventus è live martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Juventus
4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti
- David non è convocato: dal 1' dovrebbe giocare Openda
- Thuram (che ha saltato anche la partita con l'Inter) ha ancora dolore e, al momento, non è tra i possibili titolari. Proverà nella mattinata di martedì e poi Spalletti deciderà
- In caso di forfait dovrebbe esserci dal 1' Koopmeiners e non Miretti
La probabile formazione del Galatasaray
4-2-3-1: Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk
- L'ex Inter Okan dovrebbe scegliere un sistema identico a quello bianconero: con l'ex bomber di Spalletti Osimhen (lo scudetto a Napoli insieme) a guidare l'attacco
- Verso una maglia dal 1' anche l'altro ex (recentissimo) del Napoli, Lang