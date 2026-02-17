Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoffguida tv
Martedì 17 febbraio l’andata dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 17 febbraio, l’andata dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo fuori casa contro il Galatasaray, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Alle 21.00 toccherà all’Atalanta in trasferta contro il Borussia Dortmund, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan con il commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 17 febbraio
- dalle 18, dalle 20, dalle 23 Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
- alle 18.45: GALATASARAY-JUVENTUS su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviati Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Davide Polizzi
- alle 21.00: BENFICA-REAL MADRID su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Antonio Nucera, inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: MONACO-PSG su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Nicola Roggero, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Dario Massara
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta