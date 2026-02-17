Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Martedì 17 febbraio l’andata dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW . Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 17 febbraio, l’andata dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo fuori casa contro il Galatasaray, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Alle 21.00 toccherà all’Atalanta in trasferta contro il Borussia Dortmund, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan con il commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio.