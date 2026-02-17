Dove vedere Galatasaray-Juventus

Oggi alle ore 18.45 al via le partite di andata dei playoff di Champions League. La Juventus affronta in trasferta il Galatasaray, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle ore 18 alle 18.35, dalle 20 alle 21.30 e dalle 23 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Paolo Condò, Alessandro Costacurta.

I numeri di Galatasaray e Juventus

Sarà il settimo incontro in Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma soltanto il primo nelle fasi a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo uno dei sei precedenti contro i bianconeri (2V, 3N, 1P), vincendo l'ultimo incontro per 1-0 nel dicembre 2013. La Juventus non è riuscita a vincere nessuna delle tre partite esterne di Champions League contro il Galatasaray (1N, 2P); in questa competizione, solamente contro il il Deportivo La Coruña (4 - 2N 2P) ha affrontato più trasferte senza ottenere alcun successo. Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 4N, 2P), mentre in casa è imbattuto nella competizione contro questo tipo di avversarie (5V, 3N). Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare di Champions League contro avversarie turche tra il 1996 e il settembre 2003 (3V, 2N), la Juventus non ha ottenuto alcun successo nelle successive tre (1N, 2P). Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dalla stagione 2013/14 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi di finale). La squadra turca è imbattuta nelle partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (2V, 2N), con le sue due vittorie arrivate entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000/01 e nel 2012/13). La Juventus è imbattuta nelle cinque partite di Champions League disputate sotto la guida di Luciano Spalletti (3V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6V, 4N, 1P), con l'unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1).