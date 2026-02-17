Inter, Calhanoglu e Frattesi saltano il Bodo Glimt

L'Inter parte per la Norvegia dove è attesa dal Bodo Glimt nell'andata del playoff Champions per l'accesso agli ottavi di finale. Non ci saranno nel gruppo di Christian Chivu nè Hakan Calhanoglu, alle prese con un affaticamento muscolare, nè Davide Frattesi fermato da una sindrome gastrointestinale con febbre. Nel pomeriggio parleranno in Norvegia Chivu e Bastoni