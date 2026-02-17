Inter, Calhanoglu e Frattesi saltano il Bodo Glimt

Offerte Sky
Inter, Calhanoglu e Frattesi niente Champions: saltano il Bodo Glimt

Champions League

L'Inter parte per la Norvegia dove è attesa dal Bodo Glimt nell'andata del playoff Champions per l'accesso agli ottavi di finale. Non ci saranno nel gruppo di Christian Chivu nè Hakan Calhanoglu, alle prese con un affaticamento muscolare, nè Davide Frattesi fermato da una sindrome gastrointestinale con febbre. Nel pomeriggio parleranno in Norvegia Chivu e Bastoni

Doppia assenza per Cristian Chivu alla vigilia di Bodo Glimt-Inter. Per l'andata dei playoff Champions, che regaleranno un posto negli ottavi di finale, i nerazzurri non avranno a disposizione né Hakan Calhanoglu per un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra nè Davide Frattesi colpito da sindrome gastrointestinale con febbre. Nel pomeriggio la partita sarà presentata in conferenza stampa in Norvegia da Christian Chivu e da Alessandro Bastoni

