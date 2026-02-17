Osimhen: "Giuntoli mi voleva alla Juve. Ecco perché è finita col Napoli"

"Si diceva che litigassimo - prosegue Osimhen -, però non era vero. Lo stimo tanto . Ha dormito per mesi nel centro sportivo del Napoli, lavorando giorno e notte per convincerci che potevamo vincere lo scudetto. Mi ha portato al top della condizione e ha trionfato con un club che non ci riusciva da decenni. Pretendeva tanto, ma ti dava tantissimo. Certi allenatori ti fanno crescere prima come uomo e poi come calciatore ".

L'addio al Napoli: "Dopo quel TikTok..."

"Dopo che il Napoli ha pubblicato quel video su TikTok, qualcosa si è rotto definitivamente". Osimhen individua un momento preciso, che ha segnato la frattura per lui insanabile: "Chiunque può sbagliare un calcio di rigore, chiunque può essere preso in giro per questo. Il Napoli l’ha fatto soltanto con me, tra l’altro con allusioni di un certo tipo. Sono stato vittima di insulti razzisti e ho preso la mia decisione: volevo andare via. Ho cancellato le foto con la maglia del Napoli dal mio Instagram e hanno colto la palla al balzo per mettermi contro i tifosi. E pensare che mia figlia, per me, è più napoletana che nigeriana… Avevamo un gentlemen agreement in base al quale l’estate successiva sarei potuto partire, ma dall’altra parte l’impegno non è stato mantenuto del tutto. Hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, ma io non sono un burattino. Conte? Appena arrivato, mi ha chiamato nel suo ufficio e voleva che rimanessi. Gli spiegai che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui ma ormai avevo fatto la mia scelta: non volevo continuare a lavorare in un posto in cui non mi sentivo felice".