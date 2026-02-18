Inter gelata a Bodo nell'andata del playoff di Champions League . Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive tra tutte le competizioni dei nerazzurri, usciti sconfitti 3-1 all'Aspmyra Stadion e ora obbligati a ribaltare il risultato martedì prossimo a San Siro. Serata da dimenticare in Norvegia, trasferta negativa non solo per il punteggio. Illusorio il provvisorio pareggio di Pio Esposito, sfortunati Darmian e Lautaro (uscito poi per infortunio) fermati dal palo. Una partita analizzata così da Cristian Chivu : "Sapevamo che non sarebbe stato facile, lo dice il primo tempo. Adattarci a condizioni del genere non è stato semplice, ma abbiamo provato a creare qualcosa con più soluzioni. Siamo tornati in partita col pareggio, abbiamo avuto quell’occasione a inizio ripresa e abbiamo pagato le loro transizioni. Dobbiamo essere bravi a scordarci di questa partita, perché ci aspettano il Lecce e poi il ritorno . La partita? L’avevamo preparata così, sapendo quello che è stato il loro marchio nella partita col City giocata qua. Ci hanno impressionato l’intensità e la qualità, noi siamo stati un po’ lenti nelle risalite. Quella è stata la chiave dei tre gol subiti. Su questo campo riescono sempre a fare qualcosa in più rispetto agli avversari".

"Lautaro si è fatto male, starà fuori per un po'"

Chivu ha aggiunto: "La squadra ha avuto un buon atteggiamento, abbiamo pagato dazio sulle loro transizioni. C'è stato anche il fattore freddo, ma non cerchiamo scuse e non ho molto da rimproverare ai miei. Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Vediamo come siamo messi, c’è il Lecce e poi pensiamo al ritorno". E ancora sulla partita: "Abbiamo chiesto pressione sul portatore, ma nel secondo tempo siamo stati sorpresi dalle loro transizioni. E su questo campo sterzano meglio, erano più abituati agli appoggi. Abbiamo avuto quell’occasione sull’1-1, potevamo segnare con un po’ di fortuna. E poi abbiamo preso due gol identici in pochi minuti. Ora è tutto aperto, c’è il ritorno, Ce la giocheremo fino in fondo e faremo del nostro meglio per superare il turno". Pochi dubbi per Chivu sull'infortunio di Lautaro: "Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Infortunio serio? Abbastanza, per un po' di tempo ce l'avremo fuori".