Le probabili formazioni di Sporting-Arsenal

Lo Sporting Lisbona sfida l'Arsenal nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Portoghesi in campo con il 4-2-3-1 con Catamo, Trincao e P. Goncalves a supporto di Suarez. Nell'Arsenal c'è Calafiori dal 1'. Due ballottaggi per Arteta: Odegaard-Havertz e Trossard-Martinelli con i primi favoriti. La gara è in diretta alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253

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