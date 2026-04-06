Le probabili formazioni di Sporting-Arsenal

Lo Sporting Lisbona sfida l'Arsenal nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Portoghesi in campo con il 4-2-3-1 con Catamo, Trincao e P. Goncalves a supporto di Suarez. Nell'Arsenal c'è Calafiori dal 1'. Due ballottaggi per Arteta: Odegaard-Havertz e Trossard-Martinelli con i primi favoriti. La gara è in diretta alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
Le probabili formazioni
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Debast, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez. All. Borges
Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta