Le probabili formazioni di Sporting-Arsenal

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Sporting-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Lo Sporting Lisbona sfida l'Arsenal nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Portoghesi in campo con il 4-2-3-1 con Catamo, Trincao e P. Goncalves a supporto di Suarez. Nell'Arsenal c'è Calafiori dal 1'. Due ballottaggi per Arteta: Odegaard-Havertz e Trossard-Martinelli con i primi favoriti. La gara è in diretta alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253

LA GUIDA TV

Le probabili formazioni

 

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Debast, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez. All. Borges

 

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

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