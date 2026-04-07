Dove vedere Sporting-Arsenal in tv

La sfida dello stadio José Alvalade tra Sporting Lisbona e Arsenal si giocherà martedì 7 aprile alle 21.00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Nicola Roggero e inviato Gianluigi Bagnulo.

I numeri di Sporting e Arsenal

Nelle 7 sfide contro l'Arsenal, lo Sporting non ha mai vinto, inclusa una sconfitta casalinga per 1-5 nella scorsa edizione della Champions League. Il club portoghese ha però eliminato l'Arsenal agli ottavi di finale dell'Europa League 2022-23 ai calci di rigore. L'Arsenal non ha mai vinto in trasferta contro avversarie portoghesi nelle fasi a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee. Si tratta della solo della seconda volta che lo Sporting disputa i quarti di finale in Coppa dei Campioni/Champions League dalla stagione 1982-83. L'Arsenal non ha superato il turno in cinque degli otto quarti di finale di Champions League disputati. Lo Sporting ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe in questa edizione della Champions League: è la striscia più lunga di successi casalinghi consecutivi per una squadra portoghese nella competizione a partire dal Porto nel dicembre 1999, 6 volte.