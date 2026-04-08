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Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti

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Oggi, mercoledì 8 aprile, si scende in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Alle 21.00 il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

LIVE: BARCELLONA-ATLETICO - PSG-LIVERPOOL

Mercoledì 8 aprile, l’andata dei quarti di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Alle 21.00 in programma il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match PSG-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

 

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, la programmazione di oggi

Mercoledì 8 aprile

  • alle 21.00: BARCELLONA-ATLETICO MADRID su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Giovanni Guardalà

Gli studi del mercoledì

  • Dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party

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