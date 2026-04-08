Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, mercoledì 8 aprile, si scende in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Alle 21.00 il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Mercoledì 8 aprile, l’andata dei quarti di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Alle 21.00 in programma il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match PSG-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.