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Salah in panchina in Psg-Liverpool. Slot spiega il motivo: "Meglio conservarlo". Video

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Arne Slot, dopo PSG-Liverpool, ha spiegato la scelta di non utilizzare Salah. Sul 2-0 al Parco dei Principi, il tecnico ha effettuato quattro cambi nel finale, lasciando fuori il numero 11 e inserendo anche il classe 2007 Nyoni nei minuti di recupero. Slot ha motivato così la sua decisione: "Siamo rimasti in modalità sopravvivenza per gran parte della gara, abbiamo passato 20-25 minuti a difenderci in area. Meglio conservare le sue energie per le prossime partite"

PSG-LIVERPOOL 2-0: HIGLIGHTS

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