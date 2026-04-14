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Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti

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Martedì 14 aprile, su Sky e in streaming su NOW, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Martedì 14 aprile, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con 3 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 da non perdere il derby spagnolo Atlético Madrid-Barcellona, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. Inviato Gianluca Di Marzio. Sempre alle 21.00 anche la sfida tra Liverpool e PSG, su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Nicola Roggero, inviata Valentina Mariani.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Martedì 14 aprile

  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • alle 21.00: ATLETICO MADRID-BARCELLONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviato Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Antonio Nucera
  • alle 21.00: LIVERPOOL-PSG su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Nicola Roggero. Inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Federico Zancan

Gli studi del martedì

  • dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

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