Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Martedì 14 aprile, su Sky e in streaming su NOW , il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 14 aprile , il ritorno dei quarti di finale di Champions League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con 3 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . Martedì alle 21 da non perdere il derby spagnolo Atlético Madrid-Barcellona , su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. Inviato Gianluca Di Marzio. Sempre alle 21.00 anche la sfida tra Liverpool e PSG , su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Nicola Roggero, inviata Valentina Mariani.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.