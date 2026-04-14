Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quartiguida tv
Martedì 14 aprile, su Sky e in streaming su NOW, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 14 aprile, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con 3 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 da non perdere il derby spagnolo Atlético Madrid-Barcellona, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. Inviato Gianluca Di Marzio. Sempre alle 21.00 anche la sfida tra Liverpool e PSG, su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Nicola Roggero, inviata Valentina Mariani.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 14 aprile
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: ATLETICO MADRID-BARCELLONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviato Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: LIVERPOOL-PSG su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Nicola Roggero. Inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Federico Zancan
Gli studi del martedì
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta